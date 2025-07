Virginia choca ao mostrar a quantidade de pele que foi tirada dos olhos da mãe

Mãe de Virginia Fonseca passa por cirurgia ao redor dos olhos e a filha exibe imagem sensível do que foi retirado

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou chocada com o resultado do novo procedimento estético de sua mãe, Margareth Serrão. Ela contou que a mãe passou pela cirurgia de blefaroplastia, que retira o excesso de pele da área das pálpebras. Inclusive, a jovem compartilhou uma imagem do que foi retirado da área ao redor dos olhos da mãe.

Em um story no Instagram, Virginia mostrou a foto do excesso de pele que foi removido. “Eita! Que nojo”, brincou ela ao mostrar a imagem sensível.

Antes disso, Margareth contou que acabou de fazer o procedimento e os olhos ainda estão inchados. "Passando aqui para contar uma novidade para vocês. Eu fiz uma cirurgia no olho que se chama blefaroplastia e eu vou mostrar para vocês. Tá inchado ainda porque eu acabei de chegar da clínica. Vocês lembram que o meu olho direito era menor que o esquerdo e era fechado?. Então, tirou aquela pele que fica em cima e tirou aquela gordurinha que fica nessa bolsa aqui embaixo. E também fiz um laser bem potente no rosto. Meus olhos eram muito fechados. Não está bonito ainda porque está inchado", disse ela.

Zé Felipe entrou com pedido de divórcio

O cantor Zé Felipe decidiu entrar na justiça para oficializar o divórcio de Virginia Fonseca. De acordo com o Portal Leo Dias, ele já entrou com o processo no Tribunal de Justiça de Goiás para formalizar legalmente o fim do casamento.

A publicação também informou que o processo deve estabelecer como será a guarda dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 9 meses.

Vale lembrar que Zé e Virginia anunciaram o fim do casamento há um mês por meio de um post em conjunto nas redes sociais. Desde então, o cantor já saiu da mansão da família e alugou uma casa no mesmo condomínio e bem perto da propriedade da ex. Os filhos seguem na mansão luxuosa e fazem visitas ao pai com frequência. Inclusive, o ex-casal mostrou que mantém uma boa relação e já foi visto nos mesmos eventos desde o término. Além disso, eles seguem dividindo o mesmo jatinho particular para seus compromissos em outras cidades.

Leia também: Virginia Fonseca: Vídeo mostra influencer rodeada de fãs na igreja