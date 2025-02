Virginia causa ao prestigiar Neymar no Santos após conhecer Bruna Marquezine

Após conhecer Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo, Virginia causa ao prestigiar reestreia de Neymar, ex-namorado da atriz, no Santos

A influenciadora Virginia Fonseca prestigiou a reestreia de Neymar Jr. no Santos nesta quarta-feira, 05. A empresária milionária pegou um helicóptero com Zé Felipe e amigos para ir ao jogo do atleta e deu o que falar ao postar as fotos na rede social.

Isso porque, a apresentadora do SBT apareceu curtindo a volta do craque para o time brasileiro, dias após ter conhecido a namorada de seu cunhado João Guilherme, a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador, na fazenda Talismã.

Nos comentários da publicação, alguns internautas não perderam a oportunidade de brincar com a situação já que durante o encontro delas na propriedade de Leonardo, a ex-global acabou não apareceu muito, preferindo se manter longe dos registros.

"Se a Bruna Marquezine não tinha motivos pra odiar ela, agora tem", opinaram. "Respondeu, mas sem falar nada.. maravilhosa", disseram. "Se ontem a Marquezine não tirou foto comigo… “Não direi nada, mas haverá sinais” ", brincaram.

Para quem não acompanhou, Virginia Fonseca teve uma atitude com Bruna Marquezine e não foi correspondida pela atriz.

