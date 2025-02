Virginia aponta 'problema' na barriga que a fez não gostar de seu umbigo

A influencer Virginia Fonseca se submete a novo procedimento estético no umbigo após remover uma hérnia umbilical e passar por uma mastopexia

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, interagiu com os seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram por meio de uma caixinha de perguntas aberta nesta sexta-feira, 28. Na ocasião, a famosa falou sobre a cirurgia que realizou no mês passado para retirar uma hérnia umbilical. A apresentadora contou que o umbigo ainda não ficou como o esperado .

“Acredito que minha barriga é muito seca, então é impossível meu umbigo ficar fundo do jeito que eu queria [risos]. Já aceitei e está tudo bem! P.S: Ele está bem melhor que antes”, disse a esposa do cantor Zé Felipe por meio dos stories da rede.

No início de janeiro, Virginia passou por dois procedimentos estéticos ao mesmo tempo: tirou uma hérnia umbilical e realizou uma mastopexia nos seios para trocar a prótese de silicone.

Na época, a artista contou por meio de suas redes sociais que a hérnia “saiu para fora” após as gestações dos três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois e José Leonardo, de cinco meses.

Procedimento cirúrgico no umbigo

Recentemente, Virginia Fonseca tirou o dia para cuidar da saúde. Após fazer uma sessão na câmara hiperbárica e aplicar botox para enxaqueca, a loira passou por um novo procedimento cirúrgico no umbigo.

Isso porque depois do pós-operatório, ela percebeu que ainda tinha uma pele em excesso na região e resolveu removê-la também.

O novo procedimento foi feito em consultório com anestesia local e deu tudo certo. "Fiquei sumidinha por motivos de: aprontando! A gente fez a correção da hérnia, tudo maravilhoso, o pontinho lá dentro. Mas sobrou um excesso de pele no umbigo que estava me incomodando. Eu perguntei se teria como fazer alguma coisa e teve”, disse.

E completo: "A gente tirou a pelinha e o umbigo ficou mais fundinho. A pelinha estava dando a impressão de que o umbigo estava - não para fora como antes - mas com um aspecto para fora. Tirou a pelinha e está a coisa mais linda.Fizemos aqui mesmo no consultório, super fácil e rápido”. Confira!

Leia também: Virginia Fonseca exibe corpão de biquíni e recebe elogios