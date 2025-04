Virginia abre o jogo sobre Bruna Marquezine na Fazenda Talismã: 'Nada'

Após presença polêmica de Bruna Marquezine na Fazenda Talismã, Virginia abre o jogo e fala pela primeira vez o que aconteceu entre elas

A influenciadora digital Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre a presença de Bruna Marquezine na Fazenda Talismã. Em entrevista ao Hugo Gloss, a empresária revelou o que realmente aconteceu ao encontrar a atriz na propriedade de seu sogro, o cantor Leonardo, durante o aniversário do cunhado, o ator João Guilherme, que na época estava comprometido com a ex-global.

A esposa de Zé Felipe então esclareceu que não houve nenhum desentendimento entre elas, como muitos especularam que tivesse acontecido um climão. Virginia Fonseca explicou que respeitou o jeito de Bruna Marquezine e não invadiu a privacidade dela por saber que ela é uma pessoa que não posta muito na rede social.

"Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada! Nada do que as pessoas [estão falando]. Vamos lá, eu posto tudo. A Bruna não posta. Não posta nada. Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. Foi isso o que aconteceu. Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual necessidade? Qual o intuito disso? Não tem o porquê", delcarou Virginia ao Hugo Gloss.

"Vivemos, brincamos, conversamos, dançamos muito. O aniversário do João, teve DJ lá... o Caíque, que é amigo do João. Enfim, foram superdivertidos os dias", relembrou como se divertiram mesmo sem postarem na rede social.

Para quem não acompanhou, na época, Bruna Marquezine não apareceu nos registros da fazenda e isso deu o que falar ainda mais com a presença de Virginia Fonseca, que posta tudo de seu dia a dia na rede social. Dias depois, a atriz anunciou o fim de seu namoro com João Guilherme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Bruna Marquezine volta atrás após deixar escapar opinião sobre família de Leonardo

A visita de Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo para o aniversário de 23 anos de João Guilherme deu o que falar. Isso porque, por ser mais discreta e não gostar de mostrar tudo na rede social, a atriz acabou não aparecendo nos registros da família do sertanejo.

Pela primeira vez na fazenda Talismã, a nora do artista só deixou sua cachorrinha fazer aparição nas redes socias e, por isso, ela acabou dividindo opiniões sobre sua postura. Sem se pronunciar, Marquezine acabou deixando escapar sua opinião ao curtir um comentário.

O coração no texto foi notado pelo perfil Segue a Cami no Instagram. A ex-global então reagiu ao ver a opinião sobre ela ter ficado reservada. "Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja", escreveu a internauta em foto recente da atriz.

Após a curtida virar notícia, Bruna Marquezine voltou atrás e descurtiu o elogio sobre ela ter ficado na dela e não ter colocado "seus príncipios em risco". Outro ponto notado pelos internautas foi que a atriz não correspondeu a uma atitude de Virginia Fonseca na rede social.