Violinista Douglas Mendes, que já tocou com Gusttavo Lima, morre aos 36 anos

O violinista Douglas Mendes, que já tocou com o cantor Gusttavo Lima, morreu aos 36 anos em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul

O violinista Douglas Mendes morreu aos 36 anos no último sábado, 7, em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele lutava contra um câncer, mas a causa da morte não foi especificada. A notícia do falecimento foi confirmada por meio de uma publicação nas redes sociais.

Ao longo de sua carreira, Douglas atuou como violinista na gravação ao vivo do álbum O Embaixador The Legacy, do cantor Gusttavo Lima, lançado em 2021. O violinista chegou a publicar em seu Instagram a performance da canção De Menina para Mulher. E ele também trabalhou em parceria com outros artistas, ncluindo a Banda Corpo e Alma.

Em uma publicação nas redes sociais, a família lamentou: "É com o coração em pedaços, mas com profunda gratidão, que venho me despedir publicamente do amor da minha vida, Douglas Mendes.

Douglas foi muito mais que um violinista talentoso. Ele foi a luz onde passou, tocou almas com sua música e deixou sua marca no mundo com sensibilidade, generosidade e paixão pelo que fazia", iniciaram.

"Um artista raro, um ser humano ainda mais precioso! Agora precisamos viver o luto, honrar a história que construímos juntos e, aos poucos, encontrar uma forma de seguir em frente. Para isso, encerro aqui esse ciclo nas redes sociais dele, com a certeza de que o Douglas continuará vivo em cada nota tocada, em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo!"

Post da família de Douglas Mendes - Foto: Reprodução/Instagram

Luto de três dias

A Prefeitura de Encruzilhada do Sul declarou luto oficial de três dias em homenagem à contribuição de Douglas para a cultura do município. "Douglas foi mais do que um artista: foi um símbolo de talento, inspiração e amor pela música, deixando sua marca em eventos, projetos e momentos importantes da nossa comunidade. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvir seu violino ecoar com emoção e maestria", lamentaram.

