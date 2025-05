Viola Davis posta vídeo de freiras brasileiras fazendo beatbox e dançando hip-hop

A atriz estadunidense Viola Davis se diverte com 'meme' viral das Irmãs Marizele e Marisa e do diácono Giovane Bastos; fãs brasileiros interagem

Neste terça-feira, 27, a atriz estadunidense Viola Davis, de 59 anos, supreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo viral brasileiro em que duas freiras aparecem fazendo beatbox e dançando hip-hop junto a um diácono . A cena em questão foi transmitida ao vivo no programa da TV Pai Eterno, em Goiás.

Em seu perfil no Instagram, a estrela de Hollywoood publicou o vídeo em que consta a seguinte manchete: “Freira brasileira viraliza após beatbox inesperado num canal de TV católico”.

Na legenda da publicação, Viola, por sua vez, escreveu, em referência ao filme Mudança de Hábito: “Mas o que em minha Irmã Mary Clarence?”, a personagem no longa é uma freira que canta.

Na seção de comentários, os fãs brasileiros da atriz reagiram ao vídeo publicado por ela: “Amo a Violinha espalhando nossos memes para o mundo”, escreveu uma e “Vem aí mais um Globo de Ouro pro Brasil”, foi em referência à atriz ter entregado o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres.

Confira, abaixo, a publicação:

Entenda o vídeo viral das freiras brasileiras

Na cena que viralizou, as Irmãs Marizele e Marisa mostram as suas habilidades inusitadas durante um programa da TV Pai Eterno, em Goiás. Nele, Marizele canta o refrão 'vocação' e surpreende com o beatbox, enquanto Marisa dança a canção com movimentos de hip-hop. O diácono Giovane Bastos, inclusive, começa a segui-la nos passos, e então, dançam em sincronia.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo, 26, Marisa revelou que a dança sempre esteve presente em sua vida. O diácono, por sua vez, afirmou que não ensaiou nada e improvisou os passos inspirado pela cultura do Bumba meu Boi, tradicional no Maranhão, sua terra natal.

