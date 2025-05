Vilma conta se deseja 'selar a paz' com Aline após atritos no BBB 25

Mãe de Diogo Almeida, Vilma abriu o jogo sobre a desavença com Aline no BBB 25 e revelou se aprova a relação do filho com a ex-colega

Se depender de dona Vilma, a desavença entre ela e Aline Patriarca existirá somente no BBB 25. Além de terem jogado em grupos opostos, as duas protagonizaram alguns momentos de climão no reality show da TV Globo, especialmente após a baiana engatar um affair com Diogo Almeida, filho da estudante de nutrição.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', a ex-BBB revelou que deseja 'selar a paz' com Aline após o fim do jogo. Dona Vilma ainda afirmou que aprova um possível namoro entre a jovem e o ator .

"Aprovo. Nunca fui contra, não. Ali foi um momento ali dentro que gerou aquilo tudo. Mas não tenho nada contra ela, não", declarou ela, explicando que ainda não teve a oportunidade de falar com Aline depois do programa, mas que deseja bastante que o reencontro aconteça.

" Não conversamos, mas já a abracei. E espero outra oportunidade da gente se entender melhor, mas está tudo certinho ", garantiu a mãe de Diogo Almeida. O ator, inclusive, também revelou à mesma coluna que Vilma já demonstrou desejo de se entender com Aline.

"[A relação] Tem aprovação da Vilmoca, que até esses dias falou assim: ‘Vou convidá-la pra tomar um café’ (risos). E eu falei: ‘Ela não gosta de café puro, só café com leite'", brincou Diogo, por fim.

Como está a relação de Aline e Diogo após o BBB 25?

A ex-policial militar Aline Patriarca, de 32 anos, abriu o jogo sobre o romance com o ator Diogo Almeida, de 40 anos, iniciado dentro da casa do BBB 25, reality show da TV Globo. Após o fim do programa, a ex-BBB revelou que a relação continua fora da casa e que os dois estão "se conhecendo".

"A verdade é que a gente está se conhecendo. Eu reforço o que ele disse. A dinâmica é completamente diferente aqui fora. Você pode até esquecer disso [das câmeras] por diversas vezes, mas é uma sensação muito estranha. Tem que ser clara e objetiva", contou a baiana durante sua participação no podcast Uma Hora de Relógio Parado.

"É uma cobrança que a gente não tem no mundo normal. Lá dentro a gente não tem que aparentar apenas para a pessoa lá dentro, mas para milhões de pessoas aqui fora", completou. Aline ainda refletiu sobre o relacionamento com Diogo após o programa; confira mais detalhes!

