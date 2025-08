Viih Tube se emociona com surpresa da família após viagem de trabalho

A influenciadora digital Viih Tube chorou a ser surpreendida por Eliezer e os dois filhos, Lua e Ravi, ao chegar em casa após 30 dias trabalhando fora

Viih Tube não segurou a emoção ao ser surpreendida pelo marido e os filhos ao retornar para a casa após uma viagem de trabalho de 30 dias.

Assim que chegou, a influenciadora digital e ex-BBB encontrou Eliezer com os dois filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de oito meses, no colo, desejando boas-vindas'. O ex-BBB preparou um cenário especial para receber a esposa. O local foi decorado com fotos deles e um cartaz com a frase: 'nós te amamos'.

"Mamãe voltou pra casa!! Depois de quase 30 dias gravando a série de TurmaTube, a Viih voltou pra casa e preparamos uma surpresa para recebê-la do jeito que ela merece… com muito amor. A gente te ama muito. Você é nossa rainha, nossa mamãezinha. Seja bem-vinda de volta", escreveu na legenda da publicação.

A surpresa encantou os internautas. "Que lindezas", disse uma seguidora. "É muito lindo de ver a relação de vocês, principalmente o quanto cresceram como casal e família! Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Uma família que tem Deus como o centro das atenções é maravilhoso", falou uma fã.

Vale lembrar que Ravi completou oito meses e ganhou uma festa temática para comemorar a data especial. Viih Tube compartilhou registros da comemoração em seu perfil nas redes sociais e mostrou que o papai escolheu como tema o Pokémon.

Para a data especial, eles entraram no clima, com perucas e figurinos completos para recriar os personagens. Lua, filha mais velha do casal, também apareceu fantasiada ao lado do irmão mais novo. "Tema de 8 meses do príncipe (mês que o papai escolhe, claro)", declarou a influenciadora ao compartilhar os registros.

Viih Tube mostra mudanças no corpo após emagrecimento

Recentemente, Viih Tube surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando a transformação do seu corpo após as gestações de Lua e Ravi, seus filhos com Eliezer. No vídeo postado no feed o Instagram, a influenciadora digital e ex-BBB exibiu o corpo antes de passar pelo processo de emagrecimento, além disso, apareceu se exercitando.

Por fim, Viih Tube também mostrou imagens com uma cinta após passar por uma cirurgia. Ela fez abdominoplastia, lipo e mastopexia após perder 15 kg. "Eu nem sabia se postava esse vídeo, mas me desestimularam tanto no começo do processo com “mas nem to vendo diferença”, “mudou de água pra water”, “com certeza é monjauro”. Enquanto eu fazia muita dieta e muito treino pra correr atrás de um prejuízo que sei que foi falta de cuidado na gravidez da Lua, e aí a do Ravi mesmo cuidado foi só somando mais coisas", disse ela na legenda.

"Enfim! Nunca desestimule alguém, nunca fale que não vai dar certo, mesmo que pareça um longo caminho. Se não for usar sua boca pra apoiar, então fique quieto! (Como escrevi no vídeo, o último take com a cinta já é pós a cirurgia que fiz a 1 mês, depois de emagrecer os 15kg, eu não teria chegado nesse resultado sem a retirada de pele acredito eu)", acrescentou a influencer.

