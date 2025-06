Viih Tube revela depressão pós-parto: 'Não conseguia olhar para mim'

Mãe de duas crianças, Viih Tube rebateu críticas por mostrar seu antes e depois e revelou que foi diagnosticada com depressão pós-parto

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto delicado envolvendo sua vida pessoal. Após receber uma série de críticas por realizar algumas cirurgias plásticas, a esposa de Eliezer revelou que enfrentou depressão pós-parto.

De acordo com Viih, o diagnóstico veio logo depois do nascimento de Lua, primogênita do casal. Além da pequena, os dois também são pais de Ravi, de sete meses de vida.

Recentemente, a influenciadora digital mostrou o antes e depois de seu corpo após o emagrecimento e as cirurgias, e foi acusada por internautas de vender 'imagem de mãe sofrida' na internet. Em meio às críticas, a famosa se pronunciou mais uma vez sobre o assunto e negou que tenha feito marketing com um assunto tão delicado.

"Tinha um monte de gente nos comentários dizendo que é marketing e tudo calculado, mas gente... que marketing burro, chegar naquele estado por marketing. Eu não conseguia olhar pra mim na maternidade da Lua. Eu queria arrumar e cuidar da minha filha, queria deixá-la impecável e não estava nem aí pra mim", iniciou ela.

" Eu tive depressão pós-parto, diagnosticada mesmo, eu estava muito depressiva. Mas não é nem só isso, eu não tinha vontade de olhar pra mim. Eu fui a melhor mãe que eu podia, mas não fui a melhor pessoa pra mim mesma, isso é um fato. Eu não queria lipo, nem olhei pro meu corpo, nem sabia como eu estava direito. Eu trabalho com a minha vida desde os 13 anos de idade, então, o meu conteúdo vai ser sobre o que eu estou vivendo", completou Viih Tube.

Confira o relato completo de Viih Tube:

Quais foram os procedimentos cirúrgicos feitos por Viih Tube?

Após o nascimento de Lua, de dois anos, e Ravi, de sete meses, e após perder peso nos últimos meses, a influenciadora decidiu transformar tudo o que ainda a incomodava no corpo. Confira a lista de procedimentos que ela realizou:

Viih Tube fez abdominoplastia para remover a pele que estava sobrando da região da barriga;

Fez lipoaspiração nas costas e nos braços;

Fez a redução da diástase, que já estava com 4 cm;

Realizou a troca da prótese de silicone. Ela mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml;

Fez a correção de uma hérnia umbilical que surgiu após a gravidez de Ravi.

Leia também: Viih Tube conta como está recuperação após várias cirurgias: 'Vocês não têm noção'