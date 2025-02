Viih Tube relembra sonho de ser mãe e mostra momentos dos filhos

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou momentos fofos dos filhos Lua e Ravi, e relembrou que sempre teve o sonho de ser mãe

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece em uma entrevista antiga comentando sobre o seu sonho de ser mãe.

"Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre falei isso em todas minhas redes sociais, meu sonho é ser mãe", disse ela, na ocasião.

Em seguida, a famosa exibiu momentos fofos dos filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Eliezer. "E eu consegui tudo o que eu sonhei".

Na legenda, Viih ainda completou. "É tudo graças a Deus e que Ele me use e use minha família para seus propósitos", escreveu.

Ciúmes

Nesta quarta-feira, 5, em seu Instagram Stories, o ex-BBB mostrou um momento em que a primogênita ficou com ciúmes do irmão caçula.

Nesta quarta-feira, 5, em seu Instagram Stories, o ex-BBB mostrou um momento em que a primogênita ficou com ciúmes do irmão caçula.

No vídeo, Eliezer surgiu com o bebê no colo enquanto Lua estava deitada no chão. A pequena chorou e pediu para o pai entregar Ravi para Karol, que é a babá dele.

"Ela é tão esperta que quando ela vê a gente com o irmão no colo, ela pede para a gente dar o Ravi para a Karol segurar porque ela sabe que ela é a babá dele", escreveu o papai coruja.

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Nesta quarta-feira, o ex-BBB fez uma reflexão importante sobre paternidade em seu Instagram Stories. "Acabei de tomar um soco no estômago que doeu igual um chute no sa**. Acabei de ver um vídeo que diz 'uma mãe e um pai suficientemente bom é aquele que um dia é desnecessário'. Que a gente acerta quando educa nossos filhos para não precisarem da gente. Quando acontece o contrário, a gente destrói eles. Concordam?", começou ele.

