Viih Tube rebate críticas após batismo: 'Preocupada'

Viih Tube respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e fez questão de rebater as críticas que recebeu após decidir se batizar

Nesta segunda-feira, 17, Viih Tube aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais. No último final de semana, ela e o marido Eliezer decidiram se batizar em uma igreja evangélica.

Uma internauta quis saber se o casal tomou a decisão após enfrentarem um momento difícil com o filho Ravi, de três meses. O bebê precisou ser internado na UTI pouco tempo após o nascimento devido à uma enterocolite, uma grave inflamação no intestino.

A famosa afirmou que sempre teve intimidade com Deus, mas que acabou se distanciando com o tempo. "Eu acho que no caso do Eli, sim. O Eli sempre agradeceu a Deus desde que eu conheço ele, mas aquela intimidade, orar assim foi depois do Ravi. Eu nasci em uma família evangélica, então eu cresci entendendo o propósito, entendendo o que Deus significa desde criança. Mas depois que aconteceu o negócio com o Ravi, tudo mudou. Chegou um momento, em 2018 mais ou menos, que eu não conseguia mais ir para a igreja e ter o meu momento com Deus porque era muita gente fazendo foto, eu ficava meio incomodada. Eu amo encontrar todo mundo na rua, mas nesse momento específico eu queria ter privacidade. Então, eu comecei a acompanhar o culto pelo celular. Eu acostumei a não ir mais para a igreja e a minha intimidade com Deus começou a se distanciar um pouco. Vivemos tudo o que vivemos com o Ravi, foi um novo momento da nossa vida", disse ela.

Em seguida, Viih respondeu sobre as críticas que recebeu após mostrar o momento do batismo. "Eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente e o Deus que está no meu coração não ficaria feliz com isso. Quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dEle, melhor para todos. Eu acho que Deus está no nosso coração independente da religião que você escolher. Esse preconceito de uma religião com a outra é algo tão feio, tão triste. O importante é você estar se sentindo bem onde você está. Eu não preciso me batizar para ter engajamento. Desculpa se isso soou arrogante. Eu me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus e eu publiquei porque eu vou influenciar mais pessoas que me seguem a conhecer o amor de Deus", concluiu.

Além de Ravi, Viih e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.

Batismo

O influenciador digital Eliezer e a esposa, Viih Tube, viveram um momento bastante especial no último fim de semana. No sábado, 15, o casal revelou ao público que foi batizado na água em uma igreja evangélica.

Após compartilhar o episódio marcante, Eliezer usou as redes sociais para responder algumas dúvidas dos seguidores a respeito do assunto. Durante um bate-papo com os internautas, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, relatou a sensação de se batizar ao lado da companheira.

"Foi ainda muito mais especial, porque tudo que passamos, passamos juntos e o acontecimento que nos trouxe até aqui é o mesmo. Foi emocionante viver mais isso com ela. É mais uma certeza do que eu já sabia, nossa relação foi orquestrada por Deus e o que Deus une e nos dá ninguém tira", declarou ele.

Em seguida, Eliezer foi questionado por um seguidor sobre o motivo de ter se batizado novamente. O marido de Viih Tube, por sua vez, explicou que, há quase dois anos, o casal apresentou a primogênita, Lua Di Felice, a comunidade frequentada pela esposa ao longo da vida.

"Quando vocês acompanharam eu me batizando na comunidade da Viih há mais ou menos dois anos, me batizei para apresentar a Lua ao altar, para Deus. Era uma coisa muito importante, principalmente para a Viih e a família dela. Foi naquela comunidade que a Viih cresceu e foi a vida inteira", iniciou.

"O batismo de ontem [sábado] aconteceu porque foi um chamado, Deus tocou no meu coração e me fez viver todo o processo. Não tenho como explicar isso. O batismo de ontem, para mim, foi renascimento. Dois anos atrás eu fiz para apresentar a Lua ao altar", completou Eliezer, por fim.

