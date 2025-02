Viih Tube mostra dedicação nos treinos e revela que fará cirurgia: 'Pronta'

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou que não existem desculpas na hora de treinar e revelou que pretende fazer cirurgia plástica

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 10, a digital influencer surgiu com um conjunto de top e calça legging na cor preta e contou que não existem desculpas na hora de treinar.

Além disso, a famosa confirmou que pretende fazer uma cirurgia estética em breve. "Qual que vai ser a sua desculpa para não treinar hoje? 'Ai acordei atrasado, não vai dar tempo, estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, não estou legal'. Qual vai ser a desculpa hoje? Me fala. Eu estou gordinha, já aceitei. Estou aqui na luta ficando pronta para a minha lipo", disse ela.

Viih Tube já revelou que pretende treinar e fazer uma alimentação mais equilibrada para mudar seus hábitos de vida.

Mensagem inusitada

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer Netto, de 35 anos, divertiu os seus mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao compartilhar uma mensagem que recebeu de Vilma, babá de Lua Di Felice, de quase dois anos. Isso porque o famoso estava em reunião na segunda-feira, 3, e não se aguentou ao ver a atualização inusitada da profissional sobre a pequena.

Na imagem, publicada no story do perfil de Eliezer no Instagram, o ex-BBB aparece dentro de uma salão de reunião, enquanto segura um celular aberto na conversa com a profissional. Direta, Vilma mandou duas fotos da criança e atualizou o que havia acontecido nas últimas horas.

"Fez um cocozão e já tomou banho e já comeu fruta", escreveu na mensagens a Eliezer, que é casado com a influenciadora e ex-BBB Viih Tube. E complementou na publicação: "Enquanto isso, na reunião", divetiu-se.

Além de Lua, Eliezer também é pai de Ravi, de dois meses ambos frutos do casamento com Viih Tube.

