Viih Tube e Eliezer celebram três meses de Ravi com festa temática

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer realizam festa para comemorar o mesversário de Ravi e a influencer compartilha detalhes da celebração em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora Viih Tube, de 24 anos, compartilhou em suas redes sociais detalhes da festa de celebração do mesversário de Ravi, de três meses, seu segundo filho com o influenciador Eliezer. O tema da vez da comemoração foi a série animada Os Backyardigans. Como de costume, o casal, que também são pais de Lua Di Felice, de um ano, se fantasiou dos personagens do desenho para entrar no clima.

No aniversário de três meses de Ravi, o casal apostou em uma decoração caprichada com direito a nuvem de balões. "Olha essa ideia genial se não ficou uma graça pendurada. Olha esse balão, é chique, com duas camadas", declarou.

Os convidados também receberam um presente personalizado: uma luz de projeção com os personagens que são tema da festa. "É uma luz para por no quartinho do neném", disse.

Confira, abaixo, o trecho da festa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer diz que abriu mais de 200 processos por ataques contra filha

Eliezer revelou que costuma tomar ações legais contra os internautas que fazem comentários maldosos sobre seus filhos. Em entrevista ao o podcast Poddelas divulgada nesta terça-feira, 11, o casal falou sobre o assunto.

"Falou mal da Lua, falou mal do Ravi é processo na hora. Ele já processou quase 300 pessoas. Não é nem zoeira. Ele processa todo mundo, não está nem aí", contou Viih Tube.

E Eliezer detalhou: "Os 200 e pouco [processos], eu já ganhei uns 20. Já fiz uma grana com a galera xingando. Esse dinheiro que eu estou ganhando eu coloco na conta da Lua, porque estou processando porque xingaram ela", afirmou. Confira!

Leia também: Eliezer celebra três meses de Ravi: 'Meu guerreirinho'