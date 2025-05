Viih Tube dá presente para Lucas Rangel com 7 meses de atraso. Saiba o que é

Viih Tube e Eliezer dão os presentes de casamento para Lucas Rangel e Lucas Bley cerca de 7 meses após a união deles

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer entregaram os presentes de casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley. Os dois eram padrinhos de casamento dos amigos, mas não conseguiram ir à cerimônia em novembro porque Viih entrou em trabalho de parto para o nascimento de Ravi, seu segundo filho.

Agora, os quatro se reencontraram nesta semana e Viih e Eliezer entregaram o presente que compraram com 7 meses de atraso. O casal presenteou os noivos com pulseiras sofisticadas.

As pulseiras possuem um pingente feito com três tipos de ouro entrelaçados, que representa o amor e a conexão do casal. Além disso, os dois presentearam os amigos com passagens para uma viagem misteriosa que vão fazer em breve.

Lucas Rangel e Lucas Bley vão ter um filho

A família cresceu! Lucas Rangel e o marido, Lucas Bley, surpreenderam os seguidores ao revelarem que serão pais pela primeira vez. A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre.

Nos registros, os novos papais aparecem segurando imagens do ultrassom do bebê. Na legenda, Rangel contou que o processo para a vinda do herdeiro se iniciou ainda em 2024, fora do Brasil.

"De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.