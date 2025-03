Viih Tube conta que recebeu mensagem de Deus: 'Mágico'

Em suas redes sociais, Viih Tube fez um longo relato sobre ter tido uma revelação de Deus em um dos cultos de sua igreja

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. A digital influencer dividiu com uns internautas um momento mágico que teve ao ir no culto de sua igreja na última terça-feira, 11.

A famosa chegou a aparecer com cara de choro no vídeo. "Olha a situação que eu cheguei em casa e eu queria falar uma coisa para vocês. Qual tem sido o seu esforço por Deus? Porque as vezes a gente tem Deus na vida, no coração, mas não tem se esforçado para viver coisas com Ele ou já se acomodou. É todo domingo ir na igreja, sentar lá, orar, mas não tem mais aquela força que tinha. Eu estou vivendo um mundo mágico com Deus. Eu chorei muito no culto. Eu tinha muitos trabalhos hoje, o dia inteiro de trabalho em lugares diferentes. Eu estava muito cansada já. O último trabalho acabou já de noite, mas quando eu vi que era do lado da minha igreja e hoje tinha um culto que eu sempre tive vontade de ir, eu fui. E era para eu ter ido mesmo", começou ela.

Viih Tube seguiu o seu relato afirmando que recebeu uma mensagem de Deus. "Eu não sabia como era, imaginei que seria diferente de como é o culto de domingo. Eu não sabia que o profeta ia falar nome e sobrenome das pessoas no meio da multidão e falar coisas que, obviamente, Deus passa, toca o profeta. Não tinha como não ser Deus. Eu não imaginava que uma das pessoas que Deus ia querer falar seria eu. Por isso que eu estou assim. Já estava acabando o culto, eu sou uma pessoa que morre de vergonha, Deus sabe. E ele chamava a pessoa lá na frente. Aconteceu no momento que eu estava sentada orando. E ele falou coisas com datas do passado, coisas que eu já ouvi quando eu tinha 13 anos e repetiu de outras experiências que eu tive com Deus quando era mais nova. Foi muito mágico, foi muito bom ter ido, foi maravilhosa a mensagem que eu ouvi e eu sei que foi Deus. Eu não sei nem descrever o que eu estou sentindo. Eu nem preciso falar tudo que ele falou porque ninguém vai entender, só eu. Mas como é bom a gente ter Deus como prioridade. Eu saí renovada do culto, valeu muito à pena", concluiu.

Fofura

A filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de quase dois anos, deu um show de fofura e muito amor na rede scoial da mãe nesta quarta-feira, 12, ao aparecer em um vídeo gravado pela câmera da casa onde eles moram na Granja Viana, em São Paulo.

No registro, a bebê apareceu tomando café da manhã na cozinha e reagindo ao bom dia da mãe com muito carinho. Ao ouvir Viih Tube falando "bom dia", a menina respondeu com elogios e se declarando para a empresária. "Está bonita, te amo", disse a primogênita dos ex-BBBs.

Em seguida, Lua surgiu consolando o irmão caçula, Ravi, de quatro meses, que estava chorando no berço. "Ah, irmãozinho, não chora", falou ela. Viih Tube então compartilhou sua gratidão pela família: "Tem como o dia ser ruim começando assim? Obrigada meu Deus pela vida dos meus filhos, eu não preciso de mais nada!".

