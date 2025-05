Viih Tube comenta sobre cirurgia de cachorro: 'Se recuperando'

Em suas redes sociais, Viih Tube contou que Lilo, sua cachorrinha de estimação, passou por uma cirurgia e contou o que aconteceu

Nesta quarta-feira, 14, Viih Tube contou que teve um dia de mãe de pet. Lilo, sua cachorrinha de estimação, precisou passar por uma cirurgia.

Em suas redes sociais, a digital influencer garantiu que o animalzinho está bem. "Hoje meu dia começou como mamãe da Lilo, que passou por uma cirurgia de displasia e já está se recuperando. Correu tudo bem, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por ter sido uma cirurgia limpa e tranquila", disse ela.

Em seguida, a famosa fez questão de mostrar o pedacinho do osso que os médicos tiraram da perna de Lilo. "E eu que pedi para ver o ossinho que tirou da perna dela. Eu sou muito curiosa para tudo de medicina veterinária, humana...", disse ela.

A cirurgia de displasia é um procedimento indicado quando o cão apresenta uma má formação na articulação entre o fêmur e o quadril, o que causa dor, dificuldade de locomoção e, com o tempo, pode levar à artrite.

O objetivo é aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida e permitir que o cachorro volte a se movimentar com mais conforto.

Data prevista para casamento de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

Em entrevista ao portal Quem, Viih Tube contou: "A gente tem o desejo de comemorar, de casar de verdade na igreja e fazer uma comemoração, uma festa, mas não temos mais vontade de fazer festão. Depois que a gente se converteu, a gente entendeu que o casamento é muito maior do que a gente imaginava, para Deus, que é muito mais importante do que uma festa".

A mãe de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, contou que se considera noiva."O Eli, depois que se converteu e se batizou, queria que a gente se casasse no dia seguinte. Ele me pediu em casamento faz um tempo, já me considero noiva. Mas eu falei: 'Calma, meu filho, quero me preparar, fazer uma coisa bem linda, viver meu sonho de princesa'. Estamos planejando".

E a festa deve acontecer no ano que vem. "Queria que fosse no ano que vem, porque queria que Ravi estivesse andando, para entrar [no altar]. Como ele faz um ano em novembro, acho que vai estar andando até o o fim do ano. Só que fim do ano vai estar ruim para casar, porque todo mundo só quer saber do Natal. Acho que vai ficar para o ano que vem, mas no começo do ano."

