Viih Tube alerta fãs sobre golpe envolvendo seu nome: 'Cuidado'

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a digital influencer fez questão de alertar os seus fãs sobre um golpe envolvendo o seu nome. Por meio de um vídeo feito com inteligência artificial, Viih Tube aparece fazendo propaganda de um cartão de crédito que nem sequer existe.

Em seu Instagram Stories, a famosa repostou a publicação da própria empresa sobre o tema e fez questão de se pronunciar. "Estão usando um vídeo meu com inteligência artificial sobre um cartão que não existe. Cuidado! Não caia nisso", disse ela.

Nesta segunda-feira, 3, a digital influencer contou que se emocionou ao ver o filho caçula se virando sozinho. "Eu não estou chorando porque o Ravi conseguiu se virar sozinho, não né? Acho que depois de tudo que passei, a cada conquista dele toca em um lugar diferente em mim. É tanta gratidão", disse ela, em seu Instagram Stories.

Poucos dias após o nascimento, Ravi precisou ficar internado na UTI devido ao diagnóstico de enterocolite, uma inflamação grave no intestino.

Em seguida, a mamãe coruja ainda fez questão de mostrar um vídeo em que o pequeno aparece se virando sem ajuda. "Muito bem. Dois meses e três semanas", celebrou a famosa.

