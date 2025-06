VÍDEO: Elaine Mickely se machuca ao levar tombo em viagem com César Filho

Elaine Mickely relata vídeo ao levar um tombo durante as férias com o marido, César Filho: ‘Poderia ter rompido o ligamento'

A musa Elaine Mickely levou um tombo durante sua viagem de férias com o marido, o apresentador César Filho. Os dois estão na Itália e foram surpreendidos quando ela tropeçou a caiu na calçada.

Nas redes sociais, Elaine contou que torceu o tornozelo, que ficou inchado, mas não sofreu ferimentos mais graves. A queda foi registrada por Cesar, que fazia um vídeo para os stories quando a esposa desapareceu da imagem e caiu no meio de uma moita na calçada.

"Esse vídeo é para explicar o que estávamos falando no penúltimo stories... Essa história de selfies, andar mexendo no celular e etc é muito sério! Poderia ter machucado feio!", disse ela.

E completou: "Caí feio! Meu tornozelo está bem inchado, mas poderia ter rompido o ligamento fácil".

Apesar do susto, ela está bem e seguiu o seu roteiro de viagem normalmente.

Declaração romântica

Em abril, Cesar Filho e Elaine Mickely celebram 25 anos de casados e a esposa do apresentador fez questão de publicar uma homenagem emocionante ao companheiro de vida.

Em suas redes sociais, Elaine compartilhou um vídeo com alguns momentos marcantes do casal, incluindo o dia em que subiram ao altar. Na legenda, ela ressaltou o quanto é apaixonada por Cesar Filho e deixou claro que os dois pretendem comemorar bastante as bodas de pratas.

"Hoje, 04/04/2025, completamos 25 anos de casados! Bodas de prata. Que data linda! E posso confessar que estamos vivendo a maior plenitude que possa existir em um casamento! Sim, plenamente felizes, realizados, seguros, cúmplices, sabendo equilibrar as diferenças, as dificuldades, as imperfeições, repletos de harmonia, de verdade, conexão surreal, valorizando ainda mais a nossa união, nosso amor, a vida como ela, expandindo e nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor, nos sentido blindados, protegidos e muito amados pelo nosso Pai todo poderoso!", iniciou ela.

"Tão lindo sentir e ver os cuidados de Deus em cada detalhe do nosso relacionamento! São muitos momentos, lembranças e emoções que vivemos durante esses 27 anos juntos! Te amo muito meu eterno amor. Obrigada por ser muito mais do que eu sonhei um dia! Primeiro post de muitos para celebrarmos essa data tão importante!", completou Elaine Mickely.

