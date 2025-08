Vidente prevê destruição na vida de Carlinhos Maia após separação: 'Pura inveja'

AS CARTAS REVELAM

Previsão aponta desastre na vida de Carlinhos Maia após separação do apresentador Lucas Guimarães

Carlinhos Maia (34), que no final de julho anunciou separação de Lucas Guimarães (31) após 15 anos juntos, deve enfrentar um turbulhão de negatividade em sua vida nos próximos meses. As áreas financeira e espiritural devem ser afetadas drásticamente, segundo previsões feitas pelo tarólogo Val Couto.

CARAS Brasil procurou o especialista para entender o que o futuro reserva para o influenciador digital. Segundo as cartas, Carlinhos está sendo alvo de inveja e pode ser atingido caso não tome cuidado com as pessoas que estão por perto em sua vida profissional.

"Durante muitos anos, eu venho alertando o Carlinhos Maia de que ele precisa tomar muito cuidado. Existe algo ligado a ele, algo dentro da espiritualidade, alguém que coloca coisas na vida do Carlinhos por inveja, pura inveja", alerta.

"O Carlinhos precisa tomar muito cuidado com as pessoas que ele coloca dentro da casa dele. Existem cortes espirituais, pessoas que trabalham no anonimato para trazer destruição à vida dele. O Carlinhos precisa ter muito cuidado", enfatiza o tarólogo ao cravar a previsão das cartas.

Segundo a análise, Carlinhos deve sofrer um baque nas finanças, o que o fará querer deixar o Brasil. "O Carlinhos Maia vai passar por um apuro muito grande no lado financeiro. Eu vejo alguma coisa nesse sentido, uma perda financeira muito grande que está vindo por caminhos ligados a ele", diz.

"Outra coisa que eu vejo aqui é que, futuramente, o Carlinhos Maia pode pensar em ir embora do Brasil. Apesar de dizer que nunca vai deixar o país, eu vejo isso. As cartas me mostram que ele pode, sim, deixar o Brasil. Existe um conhecimento, algo que vai acontecer aqui, que pode levá-lo a tomar essa decisão", completa.

O influenciador vive um momento delicado de exposição após sua separação do apresentador do SBT. O motivo para o término teria sido mútuo, mas, oficialmente, nenhum dos dois comentou com evidências sobre a decisão.