Vidente faz previsão sobre Sophie Charlotte e Xamã: ‘Outras vidas’

Vidente faz análise sobre o futuro do romance de Sophie Charlotte e Xamã e aponta algo que eles trazem de outras vidas

O romance de Sophie Charlotte e Xamã deu o que falar nos últimos dias após eles assumirem que estão juntos novamente. Com isso, o vidente e espiritualista Roberio de Ogum fez previsões e revelações sobre o casal apaixonado.

O vidente contou que o amor de Sophie e Xamã é algo que veio de outras vidas e eles são almas gêmeas. Com isso, os dois devem seguir juntos ao longo da vida.

“Esse amor é eterno. Vem de outras vidas. É coisa de alma gêmea”, disse ele, que ainda afirmou que eles são ligados por laços espirituais profundos. “O plano espiritual me mostra claramente que esse relacionamento da Charlotte e o Xamã é relacionamento trazido de vidas passadas… Tem tudo para dar certo”.

Mesmo assim, o vidente deu um conselho para o casal. “É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muita tolerância”, comentou.

Sophie e Xamã se conheceram durante as gravações da novela Renascer, da Globo, e engataram o romance. Porém, eles tiveram uma breve separação nos primeiros meses de 2025, quando curtiram o carnaval separados. Em maio, os dois foram vistos juntos na praia no Rio de Janeiro e também em um evento, confirmando que estão juntos novamente.

A nova fase de Sophie Charlotte

Nos últimos dias, Sophie Charlotte marcou presença na pré-estreia do longa 'Maré Alta', realizada no Rio de Janeiro. Recém-solteira, a artista abriu o coração ao falar sobre a nova fase de sua vida.

Após rumores, no início deste mês, Sophie confirmou o término de seu namoro com o ator e cantor Xamã. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, engataram um romance em julho do ano passado, logo após o fim da novela; confira mais detalhes!

Leia também: Sophie Charlotte mostra registros do Carnaval e web reage: 'É surreal'