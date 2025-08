Vidente faz previsão para Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos: 'Pode viver uma crise'

Fernanda Paes Leme está confirmada na Dança dos Famosos; procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto responde se a atriz tem chances de ganhar

O apresentador Luciano Huck (53) revelou qual é o elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, no último final de semana. Um dos nomes que chamaram atenção é da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (42).

Procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revelou, em exclusivo à CARAS Brasil, previsões sobre esta nova edição da Dança dos Famosos. O vidente fez uma previsão referente a esta participação de Fernanda Paes Leme; confira.

"A Fernanda tem uma energia meio que confusa, as cartas mostram aqui para mim. Ela tem uma energia meio que confusa ligada à vida dela. Ela está dividida, eu vejo ela totalmente dividida entre o ego e o medo", declara.

Ela vai vencer?

Atores, apresentadores e influenciadores estão na disputa, que começa dia 10 de agosto. Segundo o vidente, Fernanda Paes Leme não tem muitas chances de vencer a disputa, ele ainda aponta que ela pode viver uma crise durante a participação.

"Chance de vitória? Lamento. É média! Ela pode até crescer no meio da competição, mas eu não vejo que ela vai vencer. Ela pode viver uma crise, uma crise interna e pode passar por algo ali ao vivo e que pode mostrar um outro lado da Fernanda Paes Leme, que isso pode de repente estourar na mídia o jeito dela", prevê. Val Couto chama atenção para a artista evitar acidentes durante à participação.

"Ela precisa tomar um pouco de cuidado com os joelhos, vejo algo ligado aos joelhos que ela vai ter que tomar muito cuidado!", finaliza o tarólogo ao prever sobre a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos.

