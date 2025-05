Vidente crava futuro de Virginia e Zé Felipe após acertar separação: 'Alguém está'

A vidente Chaline Grazik revelou com exclusividade para CARAS Brasil o futuro alarmante de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que se separaram recentemente

O anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe chocou os fãs. Pais de três filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 8 meses, o casal revelou que decidiu colocar fim ao casamento, mas afirmou que a relação de amizade e parceria continua firme pelo bem dos filhos.

Mas a vidente e apresentadora do programa 'Astros e Oráculos', da CARAS TV, Chaline Grazik garante, com exclusividade para a CARAS Brasil, que a separação já estava anunciada pelas cartas e ainda cravou o futuro do ex-casal, onde 'alguém do passado' aparece.

A separação de Virginia e Zé Felipe foi prevista?

Segundo Chaline, os sinais do fim da relação já apareciam há algum tempo em suas leituras espirituais. Ela afirma que a previsão sobre o casal não foi novidade para quem acompanha seu trabalho:

"Sobre a previsão do Zé Felipe e da Virgínia, que é algo que eu já vinha comentando com vocês há algum tempo, vocês pediram para que eu viesse até aqui me pronunciar. As cartas já mostravam esse desgaste", disse ela.

Existe traição envolvida no término?

A dúvida sobre uma possível traição tomou conta das redes sociais após o anúncio da separação. Chaline não fugiu do tema e esclareceu o que as cartas revelaram:

"No meu ver, na minha espiritualidade, com todo respeito, porque o sentimento de traição é um dos que mais se assemelham à dor do luto. Então tu imagina, né? É algo muito sério", garante a vidente.

Ela ainda destacou que não se trata necessariamente de uma traição física: "Vamos lá: vocês estão me perguntando se realmente houve traição. Gente, sendo bem sincera, apareceu a carta da casa e da cobra. Isso mostra uma traição que pode estar relacionada a algum lugar fechado, dentro da própria casa ou do ambiente de trabalho. Mas não necessariamente é uma traição física."

Segundo a espiritualista, o que apareceu com mais força foi o sentimento de alguém estar se sentindo traído, algo muitas vezes interpretado como uma traição emocional: "A carta da cobra remete à sensação de traição. Um dos lados está se sentindo traído. E saiu também muito a carta da árvore, que fala de questões familiares. No meu ver, não houve traição física concreta. Pode ter sido um flerte, algo nesse sentido, que algumas pessoas já interpretam como traição."

Chaline ainda reforçou sua posição com sinceridade: "Não estou aqui para defender ninguém. Estou apenas relatando o que vi na espiritualidade, conforme as cartas mostraram. E, como eu disse, traição é algo muito sério. No meu caso, seria algo imperdoável, porque você constrói uma confiança com a pessoa com quem convive", diz a vidente.

Ela completa: "Então, repito: traição física não aconteceu. Pode ter ocorrido um flerte, se ocorreu. Mas a principal previsão é que houve uma sensação de traição por questões familiares. A carta dos ratos também apareceu, o que denota desgaste."

O que as cartas dizem sobre o futuro de Virginia?

Chaline revelou que o destino de Virginia ainda reserva grandes surpresas, inclusive reconciliação: " Alguém do passado, sim, está buscando a Virgínia . Isso eu posso garantir para vocês. Eles podem até tentar se envolver com outras pessoas, mas no futuro haverá uma reconciliação. Vocês lembram da previsão que eu fiz, em que disse que a Virgínia teria entre seis a sete filhos? Então, independente de quem seja o pai, esses filhos estão no destino dela."

Mesmo com esse possível retorno, um novo homem pode cruzar o caminho da influenciadora: "No entanto, também aparece um homem moreno nos caminhos da Virgínia. Ele é alto, de estatura mais musculosa. Esse homem pode, sim, estar entrando na vida dela. Mas, de coração, desejo felicidade. Sempre pela família."

Veja o vídeo completo:

