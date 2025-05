Vidente aponta o que há por trás dos bebês reborn: 'É só o começo'

A vidente Chaline Grazik usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para comentar sobre a popularidade dos chamados bebês reborn

A vidente Chaline Grazikusou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para comentar sobre os chamados bebês reborn — bonecas hiper-realistas de recém-nascidos que têm ganhado popularidade na internet e dividido opiniões. Segundo a médium, esses bonecos poderão ser "habitados por espíritos".

“Vamos falar dos bebês reborn que vocês tanto estão me pedindo. Vocês não estão entendendo o sentido da coisa. Nas previsões que eu fiz em 2020 eu falei sobre isso já, e vou dizer, de pouco a pouco, o bichinho está tomando conta das nossas vidas”, iniciou ela.

E continuou: “Os sentimentos estão sendo substituídos, isso é só o começo do que pode vir a acontecer. Daqui a pouco as mulheres poderão amamentar os bebês de mentira. E não vai ter só bonecos fazendo a simulação de um bebê. Daqui a pouco teremos adultos também com essa tecnologia, maridos, esposas, cachorros, para você ter em casa e fazer o que quiser”.

E a vidente defendeu que os bonecos possuem ligação com o mundo espiritual. “Existem três pontos espirituais sobre isso. Esses bonecos vão ser habitados por espíritos, pois as criaturas terão espaços para usar e manifestar, tirando a atenção e o sentimento do povo. Para que ter um filho de verdade se posso ter tipo um robô? Aos poucos nós etamos sendo substituídos. E o que levou a isso? É muita carência, traumas, portais abertos…Estão sendo manipulados”, explicou ela.

Parto de bebê reborn?

Recentemente, a apresentadora Luciana Gimenez se surpreendeu ao presenciar, ao vivo no Superpop, o parto de um bebê reborn. Durante a atração, uma parteira especializada nesse universo mostrou o boneco dentro do que seria o útero. "Tem um bebê dentro? Gente, chocada! Ela está até com a cabecinha para baixo, como sai mesmo... Passada! Meu Deus...", comentou Luciana ao ver o momento. Veja como foi!

