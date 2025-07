'A vida passa muito depressa': Nany People reflete sobre os 60 anos

A atriz e apresentadora Nany People falou com exclusividade à CARAS Brasil sobre os 60 anos, saúde mental, carreira e aprendizados da vida

Com humor afiado, lucidez admirável e uma sinceridade desarmante, Nany People celebrou seus 60 anos na última terça-feira (1) mostrando que a idade pode ser, sim, uma aliada. A atriz e apresentadora, que marcou gerações no teatro e na televisão brasileira, conversou com exclusividade com a CARAS Brasil e refletiu sobre o novo ciclo, os aprendizados da vida e como encara a maturidade com os dois pés no chão.

Sem perder o brilho no olhar, Nany exala vitalidade ao falar sobre como lida com o tempo que passa. Para ela, chegar aos 60 é ter a chance de olhar para trás com orgulho e, ao mesmo tempo, seguir em frente com coragem e humor.

“A vida passa muito depressa. Quando você faz 60 anos, você tem a certeza de uma coisa que minha mãe falava: a cabeça para nos 20, o corpo vai ladeira abaixo”, declara Nany.

Sobre sonhos, ilusões e a arte de viver o agora

Mesmo com décadas de carreira, a artista não se acomoda e segue desafiando padrões, inclusive os da própria idade. Nany compartilha que se inspira em grandes nomes para continuar sonhando e criando.

“Porque você não pode perder esse brilho no olhar, essa vontade de fazer as coisas, essa capacidade de sonhar”, declara.

Ela cita o exemplo de Roberto Marinho, fundador da TV Globo, para reforçar que nunca é tarde para realizar.

“Seu Roberto Marinho montou a TV Globo aos 60 anos. Então não tem essa coisa de idade. A gente vive muito hoje em dia. O pessoal, nessa coisa do telefone, fica assim se planejando: ‘quando eu tiver tanto eu quero estar assim’. Meu amor, isso é uma ilusão. Ideologia é circunstancial. A casa ideal, o emprego ideal, o amor ideal... o idealismo é circunstancial.”

Simplicidade como estilo de vida

Em tom íntimo e bem-humorado, Nany também compartilha observações sobre escolhas que muitas vezes parecem ideais, mas, na prática, se mostram insustentáveis, inclusive no amor.

“[Tenho] várias amigas que estão no interior com a casa dos sonhos que virou um pesadelo porque os banheiros estão vazios. Se não estão mais, não tá vazio nem abrem os banheiros para não limpar, para não sujar. Você descobre que menos é mais. Eu tenho feito a minha vida [assim] para tudo, até para amor, sexo”, revela a artista.

