Victor Pecoraro prevê acusações e ex-mulher sobre pensão: 'Sou um bom pai'

Confinado o Power Couple Brasil, o ator Victor Pecoraro deixou um vídeo gravado rebatendo possíveis acusações de sua ex-esposa

Na tarde desta quarta-feira, 30, a equipe de Victor Pecoraro divulgou um pronunciamento que o ator deixou gravado antes de entrar no Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado da esposa, Rayanne Morais.

"Posicionamento oficial! É lamentável que tenhamos que nos pronunciar sobre algo que é uma inverdade, mas já prevíamos que isso poderia acontecer. Assistam aos fatos pelas próprias palavras do Victor e tirem suas conclusões sobre a verdade dessa história que o prejudica há anos", disseram na publicação.

"Victor Pecoraro exerce seu papel de pai de maneira exemplar e responsável, e nada do que as pessoas falarem na internet mudará isso. Essa é a primeira e última vez que abordaremos esse assunto por aqui, pois isso é página virada tanto para o Victor, quanto para a Rayanne. A consciência dos dois segue tranquila sobre suas atitudes", finalizaram.

No vídeo, Victor fala sobre seu relacionamento com a ex-mulher, Renata Muller, com quem tem duas filhas, Sophia, de 14 anos, e Rebekah, de. Ele afirmou que ao longo dos 13 anos de casamento nunca traiu a ex, além disso, comentou sobre a pensão que paga para as meninas e o período que fica com elas.

"O meu relacionamento acabou e eu me envolvi com outra pessoa, tudo finalizou como tinha que finalizar. Em nenhum momento houve desrespeito da minha parte. Já passaram mais de três anos praticamente, então eu estou vivendo uma nova vida, uma vida muito feliz, onde eu não quero ficar vivendo do passado. Meu passado se passou e hoje o que eu vivo é o meu presente com a mulher que eu amo, estou muito feliz com ela e quero seguir assim", disse ele.

Em seguida, Pecoraro falou do pagamento da pensão. "Eu sempre tento fazer o melhor para as meninas. A pensão sempre foi paga certinho, apesar de eu sempre querer ter dado um valor um pouco maior, mas por questões financeiras e o meio artístico não é o meio tão fácil de se manter, mas eu estou fazendo tudo certinho, de acordo com a lei, na verdade, melhor do que a lei, porque daquilo que eu estou recebendo eu estou passando em torno de 50, 60% para as minhas filhas. Está sendo pago todos os meses certinho, sem nunca ter faltado, e mesmo na minha ausência continua sendo pago porque tem uma pessoa responsável para isso, porque eu sei muito bem das minhas responsabilidades, que elas têm que ser cumpridas, porque eu sou um bom pai e nunca deixarei de ser", garantiu.

O ator também falou do seu relacionamento com Sophia e Rebecah. "Continua sendo incrível. Nas férias elas passam comigo, meio do ano e final do ano, e isso é muito bom porque a gente aproveita bastante... a gente se diverte o máximo que podemos nesse tempo. Apesar delas morarem em Minas Gerais, por se ver menos, quando a gente se vê, eu acredito que a gente tá aproveitando mais o nosso tempo um com o outro...", completou.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayanne Morais Pecoraro (@rayannemorais)

O que a ex- de Victor Pecoraro disse?

Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller comentou sobre a ida dele para o reality show Power Couple Brasil, da Record, ao lado da nova esposa, Rayanne Morais. Ela reagiu ao comentário de um internauta perguntando se ela está torcendo pelo casal no programa.

"O que passou, passou. Já faz tempo. Que sejam muito felizes e, de verdade, espero do fundo do coração que ganhem. Quem sabe assim ele para de dizer que 'não tem dinheiro, não pode, não consegue' e passa a dividir de fato as despesas das meninas comigo. Ser mãe solo não é fácil, só quem vive sabe. Então, estou torcendo, sim, por mim e pelas meninas!", disse ela.

