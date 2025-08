Em entrevista à CARAS Brasil, o ator mirim Vicente Alvite fala sobre novo papel nas novelas e relembra reencontro com Chay Suede

Com carisma e talento de sobra, Vicente Alvite (8) vem conquistando o público desde a sua "explosão nas novelas" em Travessia (2022). O jovem ator, que brilhou como Tonho na trama de Glória Perez (76), agora encara o desafio de estrelar uma trama das seis escrita por Walcyr Carrasco (73) e Mauro Wilson (67): Êta Mundo Melhor.

Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem ator relembra com carinho a preparação para o papel de Aladin, um menino órfão que reside na Casa dos Anjos e é o único que sabe ler e escrever. Além disso, ela fala sobre a parceria com a atriz Heloisa Périssé (58), intérprete da vilã cômica Zulma, e relembra reencontro com Chay Suede (33), que fez o seu pai na novela anterior.

“Quando comecei a preparação para Eta Mundo Melhor encontrei o Chay na Globo. Eu estava com saudade dele, foi o meu pai na novela e ele sempre foi muito legal comigo. O Tonho é um personagem que nunca vou esquecer. Foi minha estreia na televisão”, conta Vicente, com os olhos cheios de brilho ao falar do colega.

Agora, ele encara um novo desafio na carreira, interpretando Aladin, um menino órfão que enfrenta a dureza da vida sob os cuidados de uma vilã implacável. Mesmo com o peso do drama em cena, Vicente garante que o clima nos bastidores é leve e acolhedor, principalmente graças à parceira de cena.

“Agora o meu personagem Aladin não tem pai nem mãe. Ele é criado num orfanato pela vilã Zulma, que só quer ganhar dinheiro com as crianças. Ela é malvada. Deixa a gente sem comer. Mas é só a personagem que é má. Na vida real a Heloísa Périssé é muito legal. Ela é boazinha e divertida”, diz ele, sorrindo.

"As crianças se dão muito bem. Mas a relação com a Zulma é muito ruim. Ela explora as crianças, coloca eles pra trabalhar pra ela ganhar dinheiro em cima deles. E quando eles não fazem o que ela manda, ela deixa eles com fome. A Zenaide só faz o que a Zulma manda, mas no fundo ela parece ser boa pessoa", finaliza o ator.

