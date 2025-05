Vestido de noiva de Zendaya não será mostrado: 'Ninguém verá'

Ao que tudo indica, os fãs ficarão apenas na curiosidade e não poderão ver nada a respeito do casamento de Zendaya e Tom Holland

O casamento de Zendaya e Tom Holland está cada vez mais perto, mas ao que tudo indica os fãs não terão nem um gostinho de como será a cerimônia.

Em uma entrevista para a revista Complex, o estilista Law Roach garantiu que a atriz não pretende mostrar ao público nem mesmo seu vestido de noiva.

"Eles estão tentando ser o mais discreto possível. Não haverá uma sessão de fotos da Vogue nem fotos do casamento, e as pessoas que ela convidará respeitarão muito a privacidade deles. Então, será um vestido muito lindo que ninguém verá", disse ele.

O casal ainda não comentou sobre seu noivado em público, mas de acordo com o TMZ o pedido aconteceu no final do ano passado.

Pedido de casamento

A atriz Zendaya e o ator Tom Holland deram um novo passo no relacionamento! De acordo com o site da revista People, eles estão noivos. O pedido de casamento aconteceu na casa da família dela durante os feriados de final de ano.

Inclusive, uma fonte da publicação contou que Tom estava ansioso para fazer o pedido. “Ele sempre foi louco por ela. Ele sempre soube que ela era a certa. Eles têm algo muito especial”, disse um informante. Porém, os dois não pretendem se casar tão rápido. “Eles vão aproveitar o momento e não vão apressar o casamento. Ambos estão ocupados com seus trabalhos”, afirmou a fonte.

O noivado veio à tona depois que Zendaya apareceu com um anel luxuoso no Globo de Ouro. Tudo indica que o anel é a sua aliança de noivado. A joia foi confeccionada com diamante e é da joalheria Jessica McCormack.

O casal assumiu o namoro em 2021 depois de muitos rumores de que eles estavam juntos após contracenarem no filme Homem-Aranha. A relação se tornou oficial quando ele compartilhou uma selfie dos dois juntos em setembro de 2021. Na época, ele a chamou de Minha MJ, uma referência à personagem dela nos filmes do herói.

