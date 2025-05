Às vésperas do Dia das Mães, Sophie Charlotte relembra parto normal em casa

Às vésperas do Dia das Mães, Sophie Charlotte relembrou um momento super especial em que seu filho Otto nasceu de parto normal em casa

Às vésperas do Dia das Mães, que acontece no domingo, 11, Sophie Charlotte relembrou um momento super especial.

Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, a atriz comentou sobre o nascimento do filho Otto, atualmente com nove anos. O pequeno é fruto do seu relacionamento com Daniel de Oliveira.

A famosa contou que, inicialmente, pretendia ter o parto no hospital, mas que acabou mudando de ideia e decidiu pelo parto domiciliar.

"Durante o parto do meu filho, Otto, eu fui tentando desmistificar e tirar os conceitos que eu tinha. Eu sabia que ia sair, mas como a gente não sabe. É um mistério da vida, a gente não controla esse evento. Eu pensei em um parto hospitalar, normal, mas eu fui pesquisando, me aproximando de uma equipe de parto humanizado. Existe o parto humanizado hospitalar e o domiciliar, que foi o meu. Mas foi uma construção, algo que, aos poucos, fui entendendo que é algo fisiológico e fui construindo isso, essa possibilidade. Ao mesmo tempo, abri minha cabeça para a cesariana, se necessário. Pensava que eu precisava me preparar para o que eu desejo, mas também saber que tinha ajuda caso precisasse", contou.

Além disso, Sophie ressaltou a importância do seu companheiro na época. "Um parto normal pode demorar 40 minutos ou horas. O meu levou um tempo maior, ele [Otto] foi nascer pela manhã, foi uma dor desconhecida, eu fui entendendo o meu corpo no processo. Minha experiência foi positiva, não é somente dor, sofrimento, ele é um portal de encontro com nossos filhos. Quem está com você nesse momento, é bom que esteja alinhado. Eu não conseguiria passar pelo parto domiciliar se o meu companheiro na época, o Daniel, não tivesse topado", afirmou.

Relação amistosa

Dia de festa na família de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira! Pais do pequeno Otto, o ex-casal se reuniu para celebrar mais um aniversário do herdeiro, que completou nove anos de vida.

Em comemoração a data especial, os atores organizaram uma festinha temática do anime One Piece, com direito a bolo personalizado, diversos docinhos e lembrancinhas para os convidados. Por meio das redes sociais, Daniel compartilhou com o público um vídeo mostrando detalhes do evento.

Nas imagens, é possível notar os atores ao lado do filho cantando o famoso Parabéns para você. Vale lembrar que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram publicamente o fim do relacionamento em abril de 2024, após oito anos de união.

Apesar do término, os dois possuem uma ótima amizade. Além de Otto, seu único filho com Sophie, Daniel também é pai de pai de Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14, frutos de sua antiga relação com a também atriz Vanessa Giácomo.

No início deste ano, o artista compartilhou em suas redes sociais uma foto inédita ao lado dos três herdeiros durante um treino de jiu-jitsu. Discreto, o famoso costuma fazer raras aparições em seu perfil.

