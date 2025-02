Vera Viel revela sequela após se curar de câncer: 'Vou viver assim'

Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, falou sobre a sequela do tratamento após lutar contra um tumor raro e maligno

Vera Viel, diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor, em outubro do ano passado, está curada da doença, mas revelou em uma live com a cantora e escritora Bianca Toledo que convive com uma sequela do tratamento.

Durante o papo, a mulher do apresentador Rodrigo Faro explicou que ela desenvolveu linfedema, uma condição que causa inchaço na perna esquerda devido a problemas linfáticos. "Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%. Perto da gravidade do que tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada", afirmou.

Em seguida, Vera ressaltou que a nova condição não a limitará. "Eu vou viver assim e assim vai ser. Não vai me impedir de fazer as coisas", acrescentou ela, explicando que pretende manter a cicatriz da cirurgia. "Não quero fazer plástica para tirar a cicatriz. Isso aqui representa minha história. Faço questão de mostrar, porque é minha vitória. Não vou sentir vergonha."

Rodrigo Faro comemora a cura de Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro é só alegria nesta segunda-feira, 10. Isso porque a esposa dele, Vera Viel, recebeu a notícia de que não possui mais a presença do câncer em seu corpo. Ela refez os exames e já está curada da doença contra a qual lutou nos últimos meses.

"Fui para o Einstein para fazer meus exames pós-cirurgia, depois de quatro meses. Fiz o petscan, fiz a ressonância", disse ela. Então, Faro completou para anunciar a cura da esposa. "E agora está constatado. A gente já sabia, a gente sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha… Está aqui. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada! É vida nova. A gente só quer agradecer", afirmou.

