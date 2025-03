Vera Viel revela qual mulher a inspira: 'Ela também passou por momentos difíceis'

No mês da mulher, Vera Viel foi uma das personalidades femininas notórias entrevistadas pela CARAS Brasil; ela confessou uma inspiração

Recuperada de um tumor maligno e raro, Vera Viel (49) tem uma trajetória marcada por episódios de luta e superação. No mês da mulher, celebrado em março, a modelo enaltece a figura feminina na sociedade e revela qual mulher a inspira: "Ela também passou por momentos difíceis", confessa em entrevista à CARAS Brasil.

A esposa de Rodrigo Faro (51) reflete que vem de uma família formada por muitas mulheres importantes em sua vida. Porém, Vera Viel destaca a mãe como uma figura inspiradora. A modelo relembra a luta do pai contra o câncer e a força que ela teve durante este momento.

"Uma mulher que me inspira é minha mãe. A minha mãe me inspira muito porque ela também passou por momentos difíceis de doença na vida dela. Quando a gente descobriu que meu pai tinha um câncer de intestino, foi ela que ficou do lado dele e viajava com ele", afirma a modelo em entrevista à CARAS Brasil.

Vera emociona ao revelar o apoio da mãe com o pai neste período: "Ele se tratou em um hospital do câncer de Barretos, então, ela viajava com ele, saia de Vinhedo, onde a gente morava, e ia com ele de ônibus. Foram três anos de tratamento e ela sempre esteve do lado dele! Infelizmente, a gente acabou perdendo o meu pai para essa doença".

Um ano depois da morte do pai, a mãe de Vera Viel acabou recebendo um diagnóstico de câncer na região do reto. Ela saiu vencendora e hoje está curada da doença! Por conta dessa trajetória, a apresentadora reforça sua admiração.

"Um ano depois a minha mãe também teve um câncer no reto e ela, graças a Deus, se curou. Então, se tem uma mulher que me inspira e que me dá cada vez mais força é ela! Passou por tudo isso e está ai hoje viva, bem. Então, é uma inspiração!", finaliza a modelo Vera Viel.

