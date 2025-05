Vera Viel posta foto encantadora com a família: 'Valioso'

Em suas redes sociais, Vera Viel compartilhou uma foto encantadora ao lado do marido Rodrigo Faro e das filhas Clara, Maria e Helena

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 9, a modelo publicou uma foto encantadora ao lado da família. Vera surgiu sorridente ao lado do marido Rodrigo Faro e das filhas Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 12 anos.

"Nada é mais valioso", escreveu ela na legenda da publicação, que já receebeu inúmeros comentários. "Que família linda", escreveu uma internauta. "Tão bom ver vocês assim", disse outra. "A maior conquista de todas", disse uma terceira.

Transformação após diagnóstico

Vera Viel foi diagnosticada, em outubro do ano passado, com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor. Agora, ela está ótima e venceu adoença, mas destaca que ficou com duas cicatrizes, uma em cada perna. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo fala sobre as transformações na vida após a batalha contra a doença e reflete sobre as marcas: "Meu testemunho".

Recuperada, a esposa de Rodrigo Faro relembra que precisou realizar uma cirurgia delicada no final do ano passado. Vera Viel compartilha as metas após vencer a batalha contra o tumor maligno e raro: "Eu acho que é a saúde, que é o mais importante de tudo. [E] ver as minhas filhas crescerem".

A artista relembra que teve uma experiência espiritual marcante durante a operação para retirada do tumor. Vera Viel confessa ter escutado de Deus que sua vida teria um novo rumo após a cirurgia e reflete sobre essa transformação.

"Um encontro com Deus que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu ouvi de Deus que a minha vida é bonita, que eu tinha muito ainda que viver com as minhas meninas, com o meu marido. Que a minha vida teria agora um novo sentido e isso é verdade. Eu estou completamente transformada", declara.

Vera fala sobre as marcas na perna e reforça que não se incomoda, pois enxerga as cicatrizes como parte do seu testemunho de fé: "Eu acho que eu tenho uma missão. Que é passar e mostrar para as pessoas e contar esse meu testemunho".

"Não ter vergonha da marca que eu fiquei no meu corpo, que são duas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz em cada perna. Hoje, eu tenho orgulho de mostrar e falar para as pessoas que é a marca do que Deus fez na minha vida", finaliza a modelo Vera Viel.

