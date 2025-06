Vera Viel comemora conquista da filha, Maria: 'Quanto orgulho de você'

Nas redes sociais, Vera Viel celebrou uma conquista especial de Maria Viel Faro, sua filha com o apresentador Rodrigo Faro

Vera Vielusou as redes sociais para comemorar uma conquista muito especial de sua filha do meio, Maria Viel Faro. Além de completar 17 anos de vida nesta quarta-feira, 18, a jovem descobriu que passou na faculdade no curso de Relações Internacionais.

Em seu perfil oficial, a mulher do apresentador Rodrigo Faro compartilhou o vídeo em que a herdeira aparece chorando após receber a notícia. Além disso, ela também ganhou um brinco da irmã mais velha, Clara Viel Faro, que também faz aniversário nesta quarta-feira. A primogênita dos artistas completou 20 anos.

Ao dividir o registro especial, Vera parabenizou a filha pelo aniversário e pela faculdade. "Hoje é aniversário dela, que está completando 17 anos e acabou de saber que passou na FACULDADE, no curso de relações internacionais!!!", celebrou a apresentadora.

"Neste vídeo ela está ganhando um presente da irmã pela conquista. Parabéns, meu amor, quanto orgulho de você. Nós te amos. Deus abençoe sua vida!", completou a mulher de Faro, que também é mãe de Helena, de 12 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Filha de Rodrigo Faro recebe declaração do namorado

A filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, ganhou uma declaração do namorado, Caio Narcisi, nesta quarta-feira, 18, dia em que está fazendo aniversário com a irmã mais velha, Clara Viel Faro, e completando 17 anos.

Na rede social, o jovem postou uma foto ao lado da herdeira dos famosos e usou o registro para homenageá-la. O moço então escreveu o que sente por ela e celebrou o dia especial de sua amada, com quem está desde o final de 2023. "Parabéns para a pessoa mais especial do mundo! Obrigado por todos os momentos juntos, te amo muito!", escreveu Caio para a companheira. Veja o post!

Leia também:Vera Viel e Rodrigo Faro revelam maior aprendizado juntos: 'Desde o primeiro dia'