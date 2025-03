Vera Fischer posa de maiô em passeio de barco com amigos no Rio

A atriz Vera Fischer aproveitou o feriado ensolarado de Carnaval para curtir um passeio em alto-mar com amigos; veja fotos

A atriz Vera Fischer curtiu o feriado de Carnaval no Rio de Janeiro em ótimas companhias! Ao lado de amigos, a artista realizou um passeio de barco na terça-feira, 4, e aproveitou para renovar o bronzeado durante o momento de lazer.

Por meio das redes sociais, Vera compartilhou com os seguidores alguns registros do dia de descanso em alto-mar. Esbanjando beleza, a veterana posou para as fotos com um maiô básico preto e um óculos de sol para se proteger dos raios solares.

Em meio a sequência de cliques, a famosa ainda publicou um vídeo do pôr do sol apreciado pelo grupo diretamente do barco. "Amores! Sal, Sol, Mar… Carnaval com amigos do coração", escreveu ela na legenda da postagem.

Encantados com as novas fotos de Vera Fischer, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à atriz nos comentários. "Maravilhosa! Muito bom te ver radiante", declarou uma seguidora. "Dá pra sentir a sua felicidade, estar em alto mar com amigos é maravilhoso", disse outra. "Mulher, você dorme no formol? Sempre bela e elegante e cada vez mais linda", falou uma terceira.

Confira as fotos de Vera Fischer em alto-mar:

Vera Fischer presta bela homenagem no aniversário da filha

Recentemente, Vera Fischer usou as redes para prestar uma homenagem especial para sua filha, Rafaela Fischer, que completou mais um ano de vida no dia 11 de fevereiro.

A atriz recordou uma foto de quando a herdeira, fruto de seu relacionamento com Perry Salles (1939-2009), era criança e escreveu uma bela homenagem. "Hoje o dia é todo teu, minha Rafaela. Feliz Aniversário. Desde pequena você era minha princesinha, minha kleine süsse, meu tico de gente", começou o texto.

"O tempo passou, mas você continua sendo minha princesa, tão iluminada, tão determinada, tão sapeca e linda, que meu amor quase nem cabe… Saúde, paz, alegrias e vitórias, é o que te desejo. Venha logo pro Rio, filha amada! Você me faz feliz! Te Amo", declarou a artista.

