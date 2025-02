Velório de Cacá Diegues: famosos se despedem de cineasta

Neste sábado, 15, famosos marcaram presença no velório de Cacá Diegues, cineasta morreu aos 84 anos após complicações cardiovasculares

Neste sábado, 15, no Centro do Rio de Janeiro, o velório de Cacá Diegues aconteceu na Academia Brasileira de Letas (ABL), da qual o cineasta era imortal . Na despedida, famosos e familiares marcaram presença.

Os que não foram ao local como Gloria Pires, Pedro Bial, Gilberto Gil, Mariana Ximenes, e outros conhecidos, acabaram enviando coroa de flores para o produtor e escritor, que morreu aos 84 anos nesta sexta-feira, 14, após complicações cardiovasculares em uma cirurgia.

Ao longo de sua carreira profissional, Cacá dirigiu mais de 20 filmes de longa-metragem. Incluindo Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979) e Deus É Brasileiro (2003), entre outros grandes sucessos do cinema nacional. Desde 2018, ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ele também trabalhou em Ganga Zumba (1964), Os herdeiros (1969), Joanna Francesa (1973), Chuvas de verão (1978), Quilombo (1984), Um trem para as estrelas (1987), Orfeu (1999), O maior amor do mundo (2005) e O grande circo místico (2018), inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.

Desde 2018, ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL) após herdar o lugar que foi de seu amigo, o também cineasta Nelson Pereira dos Santos.

Filha atriz de Cacá Diegues morreu aos 34 anos

A morte do diretor e cineasta Cacá Diegues comoveu o universo do cinema brasileiro nesta sexta-feira, 14. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, em decorrência de complicações de uma cirurgia. Alguns anos antes de sua morte, ele sofreu a dor profunda de perder uma filha. Ele era pai da atriz Flora Diegues, que faleceu aos 34 anos em 2019 .

Flora Diegues faleceu em decorrência de um câncer no cérebro, contra o qual ela lutou por 4 anos. Anos depois de perder a filha, Cacá Diegues desabafou sobre a dificuldade de enfrentar o luto e a saudade que sentia da filha. Saiba mais aqui!