Veja o que Gretchen falou ao desistir do Power Couple 7: 'Limite'

O que Gretchen falou ao desistir do Power Couple 7? Programa mostrou depoimento da famosa ao resolver deixar a competição

O depoimento de desistência de Gretchen e Esdras de Souza do Power Couple 7 foi mostrado no programa desta sexta-feira, 23. Nas imagens, a Rainha do Rebolado apareceu conversando com o saxofonista sobre deixarem a competição após a eliminação Francine e Júnior.

Depois de chegaram a conclusão de que não teriam o jogo que o público deseja, o casal resolveu sair da casa e então explicou para a produção o motivo. "Não é de agora. Estávamos pensando em desistir desde o embate com a Talira. Em primeiro lugar, está a saúde mental do meu marido e a minha", comentou a artista.

"Foi muito bom, foi perfeito, mas infelizmente não combina com a gente. A gente chegou no nosso limite, no limite do limite" , disseram.

Ainda nesta sexta-feira, 23, algumas horas depois de deixar o reality de casais, Gretchen se pronunciou em sua rede social. A cantora prometeu aos fãs que em breve contará o motivo de ter deixado o programa. Ela ainda agradeceu o apoio de quem torceu por eles.

"Muito obrigada para todos vocês, vocês vão saber com detalhes o por que da minha desistência enquanto aos comentários que estão falando sobre a minha saída: beijo no ombro", declarou a artista.

Leia também:Três vezes? Relembre as participações de Gretchen em realities

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Power Couple Brasil (@powercouplebrasil)

A desistência de Gretchen e Esdras de Souza do Power Couple

O casal Gretchen e Esdras de Souza não faz mais parte do Power Couple 7. A decisão dos artistas aconteceu após o resultado da quarta DR da edição. Ao verem Francine e Júnior serem eliminados, a cantora e o saxofonista conversaram e resolveram deixar a competição.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", comentou a Rainha do Rebolado com o esposo em particular para não causar alarde na casa. Saiba mais aqui!