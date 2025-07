Veja o discurso de Enzo Celulari no casamento de Giovanna Lancellotti

Melhor amigo do noivo, Enzo Celulari presenteou Giovanna Lancellotti e Gabriel David com discurso emocionante em cerimônia religiosa

O casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David segue emocionando o público! Neste fim de semana, Enzo Celulari, padrinho do casal e melhor amigo do noivo, compartilhou com os seguidores um vídeo do discurso feito na segunda cerimônia dos famosos, ocorrida no dia 28 de junho.

Ao longo do texto, o filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari relembrou a história de Giovanna e Gabriel e comentou sobre sua amizade com o empresário. Além disso, Enzo ainda desejou muitas felicidades aos noivos nesta nova fase da vida de ambos.

" Eu me sinto a pessoa mais feliz e em paz do mundo ao entregar o meu melhor amigo aos braços de sua alma gêmea e grande amor. Um encontro que começou ali, onde o céu se mistura com o mar, onde o sinal de telefone não é muito bem-vindo, onde os seres humanos se conectam de forma mais pura. Se olham nos olhos e conseguem enxergar a alma. Noronha os uniu, e com isso uniu uma plateia imensa, que hoje está aqui aplaudindo vocês de pé", iniciou o jovem.

No trecho final de seu discurso, Enzo Celulari ressaltou seus votos de felicidade: "Desse novo núcleo afetivo que hoje se forma oficialmente, e da união dessas duas famílias, que são os verdadeiros responsáveis por construírem esses seres humanos tão iluminados. Vocês individualmente são muito, mas juntos são mais ainda ", declarou.

"Então, que vocês continuem se escolhendo todos os dias, e que juntos sigam plantando muitas sementes de amor, paz, união, paciência, para que colham eternamente uma vida repleta de harmonia e companheirismo. Vocês se merecem, e muito, e nós merecemos muito vocês. Eu amo muito vocês ", concluiu ele.

Confira o discurso completo de Enzo Celulari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Detalhes do vestido de noiva de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebraram no sábado, 28, a segunda cerimônia de casamento. O evento aconteceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, na vinícola da família da atriz, semana após os dois oficializarem a união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o momento especial, a noiva escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, foi confeccionado com renda francesa e possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino.

"O vestido de noiva foi uma escolha muito especial, mas quando vi o croqui, me emocionei. Ele é feito com renda francesa, tem uma textura maravilhosa. Mas o que me arrebatou foi o véu. Ele tem um babado em volta de toda a borda, que dá um ar mais dramático, mais lúdico. É o vestido da minha vida", descreveu a famosa; confira os registros!

