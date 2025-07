Veja o comentário que Poliana Rocha deixou em fotos de Virginia de biquíni

A empresária Poliana Rocha reagiu ao ver as novas fotos compartilhadas por Virginia Fonseca em sua rede social. Veja o que ele disse!

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para mostrar que aproveitou a manhã de sol em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e publicou novas fotos de biquíni. Nos comentários, sua ex-sogra, a empresária Poliana Rocha, fez questão de deixar uma mensagem.

Nas imagens, a Rainha de Bateria da Grande Rio aparece praticando stand up paddle e andando de jet ski. Virginia posou com um biquíni de estampa colorida e foi acompanhada pelas filhas com o cantor ZéFelipe: Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2, que também aparecem nos cliques. "Moça do cabelo de sol…", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Poliana Rocha adicionou um emoju de carinha apaixonada. E outros fãs também reagiram as fotos. "Que mulher gata", disse uma. "A musa do carnaval 2026 tá pronta, gente", falou outra. "No auge da beleza", declarou uma terceira pessoa.

Comentário de Poliana Rocha em post de Virginia no Instagram

Recentemente, o ator João Guilherme deixou uma mensagem bem-humorada em outra publicação de Virginia. Relembre!

Poliana Rocha comenta relação com Zé Felipe

Recentemente, Poliana Rocha usou o Instagram para responder a um seguidor sobre como mantém o equilíbrio entre apoiar o filho e respeitar as escolhas dele. “Como ter sabedoria para amar, acolher o filho, mas não interferir nas decisões dele?”, perguntou a seguidora.

E Poliana respondeu: “Amar é acolher, orientar, estar presente, mas sem tomar o leme da vida dele, entende? É confiar que os ensinamentos dados serão lembrados nos momentos certos, é saber ouvir sem julgar, aconselhar sem impor e respeitar até as escolhas que NÃO faríamos”, destacou a jornalista.

Leia também: Divórcio de Virginia e Zé Felipe é finalizado em menos de um mês. Saiba qual é o acordo