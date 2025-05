Veja 6 looks marcantes do primeiro dia do Festival de Cannes após proibição de trajes

A 78ª edição do Festival de Cannes começou nesta terça-feira, 13, após o anúncio do novo código de vestimenta do evento; confira os destaques!

O primeiro dia do Festival de Cannes aconteceu nesta terça-feira, 13, em Cannes, na França, e algumas celebridades já roubaram os holofotes com os looks escolhidos para cruzar o tapete vermelho da cerimônia, que acontecerá até o dia 24 de maio. Antes, nesta segunda-feira, 12, o evento, conhecido por ter regras rigorosas quanto ao 'dress code', adicionou uma nova regra: a nudez é proibida.

O anúncio da orientação acontece após a recente nudez de Bianca Censori, mulher do rapper Kanye West, no Grammy. A diretriz do evento também faz observações à trajes volumosos, que complicam o fluxo e acomodação no teatro. Diante da regras, confira os seis looks mais marcantes do primeiro dia do festival!

Alessandra Ambrosio

AAlessandra Ambrosio - Foto: Getty Images

Isabeli Fontana

Isabeli Fontana - Foto: Getty Images

Eva Longoria

Eva Longoria - Foto: Getty Images

Heidi Klum

Heidi Klum - Foto: Getty Images

Irina Shayk

Irina Shayk - Foto: Getty Images

Julia Garner

Julia Garner - Foto: Getty Images Novo código de vestimenta obriga Halle Berry a trocar de roupa

Nesta terça-feira, 13, Halle Berry precisou mudar a roupa no último minuto após não cumprir a regra de vestimenta do festival. As diretrizes afirmam que, além da nudez não ser permitida, "trajes volumosos, em particular aqueles com uma grande cauda", que complicam o fluxo e a acomodação no teatro. não são mais permitidos.

"Eu tinha um vestido incrível de Gupta para usar esta noite e não posso usá-lo porque a cauda é muito grande", disse ela, que é membro do júri do festival de 2025, em uma entrevista coletiva.

De acordo com a Associated Press, os assessores de imprensa de Cannes afirmam o código de vestimenta apenas "deixou explícitas em seu estatuto certas regras que estão em vigor há muito tempo".

"O objetivo não é regulamentar o traje em si, mas proibir a nudez total no tapete vermelho, de acordo com a estrutura institucional do evento e a legislação francesa", afirmou.

