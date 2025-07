Veja 4 vezes em que Neymar Jr rebateu provocações na web

Relembre momentos em que o jogador de futebol Neymar Jr respondeu seus haters com firmeza, ironia e até emojis nas redes sociais

Neymar Jr. mostrou que não tolera provocações nas redes, especialmente quando envolvem sua família. Recentemente, após o nascimento de sua filha Mel, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, uma internauta publicou no X (antigo Twitter): "Eu quero tanto que elas sejam bem amigas, unidas e que gastem todo o dinheiro do Neymar". O atleta respondeu prontamente: "Vão ter que fazer força, viu?!".

Mas essa não foi a única ocasião em que o craque rebateu comentários ofensivos ou maliciosos. Confira outras quatro respostas marcantes:

"Chupa, haters!" contra body shaming

Em janeiro de 2024, após críticas ao seu corpo, Neymar postou um vídeo exibindo seu físico e mandou: "Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não! Chupa, hater", acompanhado do gesto do dedo do meio.

2. "Porque sou feliz. E tu tá fazendo o que aqui? Trabalhando de vigia?"

Quando questionado sobre seu sorriso em uma foto no Instagram, ele rebateu com bom humor: "Tá rindo de quê? Ganhou o hexa por acaso?", escreveu uma internauta. O jogador respondeu: "Porque sou feliz. E tu tá fazendo o que aqui? Trabalhando de vigia?".

3. Neymar reage a crítica de ex-Botafogo

Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, comentou que Neymar, apesar de ser talentoso, precisava ajudar mais na marcação quando atuasse pela Seleção. "Ele tem que ajudar também... correr para todo mundo", disse o meia. A fala viralizou, e Neymar não deixou passar. Nos comentários da publicação da CazéTV no Instagram, ele ironizou: "Ah, pronto", com emoji que expressa frustração.

4. Neymar rebate críticas à sua vida fora dos campos

Em recuperação de uma lesão no joelho, Neymar voltou a ser assunto, desta vez fora dos gramados. Durante uma transmissão ao vivo no YouTube feita pelo canal Flow, enquanto comandava um jogo beneficente na Vila Belmiro — promovido por um de seus patrocinadores — o atacante do Santos aproveitou o momento para rebater críticas que costuma receber sobre sua vida social e participação em festas.

"Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, foram todos os dias, mas foi só nos momentos que eu poderia ir, nas folgas ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na Seleção Brasileira… Então, é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa", declarou o jogador.

Ainda durante o evento, Neymar afirmou sentir orgulho da própria trajetória: "Tem mais treino que talento. Mais dedicação… Tenho que fazer coisas que nenhum jogador faz". A declaração foi vista como uma resposta direta a quem costuma questionar sua seriedade e comprometimento com a carreira.

Leia também:De mansões a jatinhos: veja quanto vale o patrimônio bilionário de Neymar Jr