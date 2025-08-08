CARAS Brasil
Atualidades / Será?

Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja

Em live com seus sócios em Dubai, Virginia teria recebido comentário de Lucas Guedez sobre ela ter recebido flores de Vini Jr.; veja

por Nataly Paschoal
Publicado em 08/08/2025, às 06h59

Divorciada de Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca tem recebido flores e outros mimos com frequência. Após ter levantado suspeitas de ter ido para a festa de aniversário de Vini Jr. nas últimas semanas, agora, surgiram boatos de que ela teria ganhado um buquê do jogador.

Durante uma live com seus sócios em Dubai, o assunto foi abordado e a empresária acabou sendo "dedurada" por Lucas Guedez. No vídeo, há quem diga que o influencer teria revelado que as flores teriam sido um presente do atleta.

Além de aparecer essa evidência, o perfil Segue a Cami notou que Vini Jr. teria acompanhado a live da empresa de Virginia Fonseca.

Enquanto a famosa estava em Dubai com os três filhos, Zé Felipe está no Brasil e postou que está com saudade dos herdeiros. O cantor se emocionou ao receber um áudio de Maria Flor dizendo que estava sentindo falta dele e perguntando onde ele estaria.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

