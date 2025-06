Vaza vídeo de interação de Virginia e Zé Felipe em festa do filho; veja

Após anunciarem fim do casamento, Virginia e Zé Felipe surgem interagindo na festa do filho; vídeo mostra cantor indo sentar perto da ex

Apesar de separados, Virginia Fonsecae Zé Felipe continuam interagindo. Como já dito pelos famosos, eles continuariam a amizade pelos filhos e, nesta quinta-feira, 12, durante o mesversário de José Leonardo com tema de festa junina, o ex-casal foi visto interagindo.

Na rede social, a irmã do cantor, Monyque Isabella, compartilhou um vídeo e atrás vazou os dois interagindo. No registro foi possível ver o filho de Leonardo puxando uma cadeira para se sentar ao lado da empresária, que estava mexendo no celular.

Nos comentários da publicação feita pelo Instagram Segue a Cami, os internautas opinaram que eles continuam casados e outros entenderam que Virginia Fonseca não deu nenhuma atenção para o ex-marido. "Ela não saiu do celular pessoal. Relaxem. Vocês são emocionados", escreveram. "Gente, relaxem, eles estão juntos", disseram.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Zé Felipe se mudou para sua nova mansão, no mesmo condomínio onde já residia com a ex-mulher e os filhos. O cantor então mostrou um pouco da área externa da casa.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.