Vanessa Giácomo chama atenção com foto rara ao lado do marido

Discreta, a atriz Vanessa Giácomo chamou a atenção ao compartilhar uma foto com o marido para comemorar o Dia dos Namorados

Vanessa Giácomo usou as redes sociais para celebrar uma data especial. Nesta quinta-feira, 12, é comemorado o Dia dos Namorados e ela aproveitou para se declarar para o marido, Giuseppe Dioguardi.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou uma foto em que aparece encostada no ombro do amado e celebrou o amor deles. "'Amar é encontrar na felicidade do outro a própria felicidade e isso se torna mais profundo à medida que os anos passam'", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Felicidades sempre", desejou outra. "Deus abençoe o casal", falou uma fã. "Que lindos. Parabéns pelo dia de hoje", comentou mais um.

Vanessa e Giuseppe, vale lembrar, são pais de Maria, de 10 anos. A atriz também é mãe de Raul, de 17 anos, e Moisés, de 15, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

Vanessa Giácomo comemora aniversário do filho

No dia 29 de maio, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 15 anos de seu filho, Moisés, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira. A atriz publicou em seu perfil oficial uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é dia de Moisés, um dia especial para festejar e agradecer por ter um filho tão carinhoso e educado, que enche meu coração de orgulho. A cada dia, celebro a sua vida e sou grata por você me completar, junto com seus irmãos. Sua presença traz alegria e amor à nossa família. Te amo profundamente, e você sabe disso; você sente. Viva Moisés. Feliz aniversário", declarou a famosa. Confira a publicação!

