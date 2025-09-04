CARAS Brasil
  Vanessa Gerbelli faz confissão sobre profissão: 'As pessoas não sabem'
Atualidades / UAU!

Vanessa Gerbelli faz confissão sobre profissão: 'As pessoas não sabem'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Vanessa Gerbelli revela sobre formação acadêmica e fala da decoração de sua casa

Felipe França e Paula Santos
por Felipe França e Paula Santos
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 17h51

Vanessa Gerbelli é formada em Artes Plásticas - Foto: Reprodução/CARAS TV
Vanessa Gerbelli é formada em Artes Plásticas - Foto: Reprodução/CARAS TV

Vanessa Gerbelli (52) tem anos de sua carreira dedicados à arte e acumula diversosos personagens de sucesso, mas para além da trajetória como atriz, ela também é formada em Artes Plásticas. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ela abre a intimidaade ao falar deste assunto. 

"As pessoas não sabem, mas eu sou formada em Artes Plásticas e não em artes cênicas. Eu estudei teatro, foi tudo junto, academicamente, sou artista plástica. Faço teatro desde pequena e isso me levou a me profissionalizar", declara. 

Vanessa Gerbelli aponta que gosta de pintar desde pequena e teve influência muito cedo pela família, que é composta por multiartistas. A atriz relembra que um tio pintava as paredes da própria casa com ilustrações e personagens.

"Eu ficava louca com aquilo. Sempre fui mais introspectiva, eu ficava desenhando, ouvindo música, história, tudo junto e misturado", diz. Vanessa Gerbelli entrega que a pintura é um hobbie e fala sobre inspirações artísticas. 

"Acho que sempre parte de um pensamento, eu penso em formas de ir melhorando este pensamento. É um tipo de pensamento que você vai misturando, é algo que não para nunca. A pintura é um pensamento contínuo", reflete. 

Saiba mais sobre a trajetória de Vanessa Gerbelli

Nascida em São Bernardo do Campo (SP), Vanessa Gerbelli começou a carreira no teatro nos anos 1990. Também fez trabalhos como cantora e se dedicou a espetáculos musicais, ganhando reconhecimento na área. Logo, vieram as primeiras oportunidades na televisão.

Leia também: Vannessa Gerbelli empresta alma de mãe para falar de saúde mental nos palcos: 'Perdendo a noção'

Confira na integra à entrevista completa de Vanessa Gerbelli ao Caipirando na CARAS TV:

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE VANESSA GERBELLI AO CAIPIRANDO NAS REDES SOCIAIS:

Créditos

V7 Filmes e Caras TV
@‌v7filmes | @‌carasbrasil

Apresentam  Caipirando  – @‌caipirandonatv

Entrevistas no jeitinho do interior 🌿Conversas leves, histórias que inspiram e simplicidade que acolhe. Toda terça as 22h na Caras TV – canal 2130 da Samsung TV Plus e as quartas aqui no Youtube.
Recebemos a atriz Vanessa Gerbelli, em uma conversa cheia de autenticidade, sensibilidade e reflexões sobre o tempo, o presente e o que realmente importa.
Apresentação: Paula Santos (@paulasantos.ribeiro)
Convidado: Vannessa Gerbelli (@vanessagerbelli)
Direção|Imagem: Vinicius Vellys (@viniciusvellys)
Ass. direção: Daniele Marques (@dani¬_marquesvm)
Captação Som: Mattheus Aquino (@aquinomattheus)
2º ass. Direção: Bruno Ferreira (@bruno8352024)
Edição de vídeo: Mansur de Carvalho
Pós Produção: Deborah Costa
Logística: Peres (@rperesmoreira)
Locação: Fazendinha Terra Ágape (@terraagape)
Direção geral: Monica Biude (@monicabiude)

Felipe França e Paula Santos

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

Vanessa Gerbellipinturaartes plásticas

