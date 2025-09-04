Vanessa Gerbelli faz confissão sobre profissão: 'As pessoas não sabem'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Vanessa Gerbelli revela sobre formação acadêmica e fala da decoração de sua casa
Vanessa Gerbelli (52) tem anos de sua carreira dedicados à arte e acumula diversosos personagens de sucesso, mas para além da trajetória como atriz, ela também é formada em Artes Plásticas. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ela abre a intimidaade ao falar deste assunto.
"As pessoas não sabem, mas eu sou formada em Artes Plásticas e não em artes cênicas. Eu estudei teatro, foi tudo junto, academicamente, sou artista plástica. Faço teatro desde pequena e isso me levou a me profissionalizar", declara.
Vanessa Gerbelli aponta que gosta de pintar desde pequena e teve influência muito cedo pela família, que é composta por multiartistas. A atriz relembra que um tio pintava as paredes da própria casa com ilustrações e personagens.
"Eu ficava louca com aquilo. Sempre fui mais introspectiva, eu ficava desenhando, ouvindo música, história, tudo junto e misturado", diz. Vanessa Gerbelli entrega que a pintura é um hobbie e fala sobre inspirações artísticas.
"Acho que sempre parte de um pensamento, eu penso em formas de ir melhorando este pensamento. É um tipo de pensamento que você vai misturando, é algo que não para nunca. A pintura é um pensamento contínuo", reflete.
Nascida em São Bernardo do Campo (SP), Vanessa Gerbelli começou a carreira no teatro nos anos 1990. Também fez trabalhos como cantora e se dedicou a espetáculos musicais, ganhando reconhecimento na área. Logo, vieram as primeiras oportunidades na televisão.
