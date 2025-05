Valor milionário da pulseira de Ana Paula Siebert impressiona. Saiba quanto custa

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert usou pulseira com valor impressionante para a cerimônia de renovação de votos

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu ao mostrar os detalhes da pulseira luxuosa que usou em seu look para a renovação dos votos de casamento com Roberto Justus. O evento aconteceu na semana passada e ela surgiu deslumbrante com joias impecáveis e look branco deslumbrante. Agora, o valor da pulseira veio à tona.

Nesta quinta-feira, 8, Ana Paula mostrou uma imagem da pulseira nas redes sociais. A peça foi feita em ouro branco 18 quilates, com diamantes, totalizando 36,01 quilates de pedras. A joia da marca Theya Almeida custa cerca de R$ 2.850.000 .

“A riviera mais bonita que eu já vi. Sem explicações para esses diamantes . Por isso que eu escolhi ela para casar de novo”, afirmou.

Relembre como foi a renovação dos votos

A noite do dia 30 de abril de 2025 ficará marcada para sempre na história do casal Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Isso porque os dois celebraram o amor com a renovação dos votos no dia do aniversário de 10 anos de casamento e dos 70 anos de vida dele.

O evento luxuoso aconteceu em São Paulo com a presença de amigos e familiares. Para a grande noite, os noivos capricharam na escolha dos looks.

Juntos, eles são pais de Vicky, de 4 anos, que é a quinta filha do empresário.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus -Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Ana Paula Siebert e Roberto Justus -Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Ana Paula Siebert e Roberto Justus -Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Ana Paula Siebert e Roberto Justus -Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Ana Paula Siebert, Vicky e Roberto Justus -Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Leia também: 5 filhos e 5 netos de Roberto Justus na renovação dos votos do empresário

A decoração em tons de roxo e dourado

A cerimônia e a festa acontecem em um salão de festas luxuoso em São Paulo e contou com decoração caprichada da party planner queridinha dos famosos, Andréa Guimarães. O evento contou com as cores roxo, ver e dourado em todos os detalhes.

Além disso, a festa foi decorada com muitas flores, entre elas hortênsias, orquídeas e tulipas, e um telão que exibia fotos do casal apaixonado.

O bolo da renovação dos votos

Para o evento com decoração luxuosa, os noivos apaixonados escolheram um bolo elegante e sofisticado. O bolo de casamento contou com 7 andares decorados com pequenas flores em tons de lilás em todas as camadas.

O doce foi colocado em uma área com decoração repleta de flores em tons de rosa, roxo e branco, além de uma parede de folhagens.

Bolo da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Bolo da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Leia também: Entre luxo e romantismo, Ana Paula Siebert revela convite da renovação de votos com Roberto Justus