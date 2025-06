Valor doado por Bruna Biancardi em leilão beneficente de Neymar Jr é revelado

Instituto de Neymar Jr revelou quanto Bruna Biancardi, esposa do jogador, doou em tradicional leilão beneficente organizado pelo atleta

O jogador de futebol Neymar Jr promoveu a 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, em São Paulo, na noite de terça-feira, 10. Como tradição, diversos famosos arremataram itens exclusivos e raros, com valores surpreendentes, em prol da entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.

Bruna Biancardi, esposa do atleta do Santos, também fez sua doação durante o tradicional evento. Em uma publicação feita no perfil oficial da associação, é possível ver a influenciadora e o jogador segurando um cheque no valor de R$ 100 mil.

Famosos como Rafaella Santos, Nadine Gonçalves, Gabi Martins, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Celso Portiolli, Neymar Pai, Rodrigo Faro, Ana Castela, Thierry, João Silva e outros também marcaram presença no leilão promovido por Neymar Jr.

Justus e a esposa, inclusive, ofereceram um lote especial para ser leiloado no evento beneficente. O casal leiloou uma viagem de final de semana ao lado deles, que inclui hospedagem na fazenda da família no interior de São Paulo, de sexta-feira a domingo.

O empresário contou que pretende jogar pickleball com o comprador, que também poderá andar a cavalo, se divertir no quadriciclo e aproveitar o local luxuoso. Nas redes sociais, Ana Paula contou que o lote foi vendido pelo valor de R$ 380 mil, que foi totalmente revertido para a causa beneficente. No entanto, a identidade do comprador não foi revelada.

Quais itens foram leiloados no evento de Neymar Jr?

O evento anual organizado por Neymar Jr contou com uma extensa relação de itens a serem arrematados no leilão beneficente. Confira abaixo:

Experiência com Vini Jr., no estádio do Real Madrid, na Espanha, com camisa autografada pelo craque e outros jogadores do elenco;

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador;

Jantar com empresários Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro, além da participação nos podcasts Como Você Fez Isso?, O Conselho e JJ Podcast, apresentado por eles;

Partida de videogame com Neymar Jr., com direito a uma cadeira gamer personalizada pela Kairon Race e autografada pelo jogador;

Camisa oficial da seleção brasileira autografada por Pelé e Neymar Jr.;

Chuteira que Neymar calçou em sua volta ao Santos;

Experiência VIP na mansão de Neymar em Mangaratiba, Rio de Janeiro, incluindo traslado em helicóptero;

Participação no jogo entre os times de Emerson Sheik e Falcão, no dia 27 de dezembro de 2025, na Arena Mercado Pago, no estádio do Pacaembu;

Viagem à China para visitar a fábrica da automotiva BYD com a chance de realizar um passeio no autódromo da marca a bordo do BYD U9, pilotado por Felipe Massa;

Coroa criada para comemorar os 10 anos do Instituto e o retorno de Neymar Jr. ao Santos, , com banho de ouro amarelo 18 quilates, cravejada com safiras, ônix e outras gemas preciosas;

Armário que Neymar Jr. usou nos vestiários da Vila Belmiro, localizado ao lado do que foi de Pelé, e uma réplica das pegadas do craque na Calçada da Fama do Maracanã;

Cruzeiro de sete noites pelo Caribe, com paradas na Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas. O pacote inclui hospedagem em suíte com varanda, mordomo pessoal, amenities premium, room service completo, espumante de boas-vindas, menu de travesseiros, além de restaurantes estrelados.

