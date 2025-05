Valor do presente de Zé Felipe para Virginia Fonseca é impressionante

Zé Felipe gastou uma fortuna para dar o presente de Dia das Mãe para a esposa, Virginia Fonseca. Veja o preço e as fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um presente de luxo do seu marido, Zé Felipe, no Dia das Mães. Para celebrar a data especial, ele presenteou a amada com um relógio de grife que custa um valor bem alto.

O relógio em questão é o modelo Baignoire da Cartier, que tem coroa em ouro amarelo, pulseira de couro, cabochão de safira e ponteiros em aço dourado. A peça custa cerca de 8 mil euros, cerca de R$ 50 mil .

“Meu gato arrasou no presente! Obrigada amor, te amo. Achei muito lindinho”, disse ela na legenda.

Virginia é mãe de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 8 meses.

Os posts de Virginia sobre o Dia das Mães

Nas redes sociais, Virginia Fonseca celebrou o Dia das Mães com dois posts especiais. A primeira publicação trouxe um ensaio fotográfico dela com os filhos e o marido. Na legenda, ela disse: "Dia das mães!!! Que dia especial e sou tão grata a Deus por comemora-lo sendo mãe de 3 crianças maravilhosas e filha de uma mulher que é um exemplo de mãe!!! Quero desejar um feliz dia das mães pra todas mamães do mundo, vocês são especiais na nossa vida, que Deus nos abençoe sempre e nos dê muita saúde pra conseguirmos cuidar das nossas crias, que serão nossos eternos bebês. Amém".

Logo depois, ela compartilhou outra galeria de fotos com as imagens do domingo em família na mansão deles em Goiânia. "Um pouco do nosso domingo de dia das mães!!!! Recebi vários presentes, fui acordada pela Mariazinha com um balão rosa, depois chegou o José com essas florzinhas brancas e pra finalizar a Floflo com florzinhas rosas!! O papai preparou um baita café da manhã e ainda me deu um relógio lindoooo e óbvio que as grudezinhas foram fazer a live de dia das mães comigo. Feliz dia das mães mamães", disse ela.