Valor da pensão de Zé Felipe para os filhos divide opiniões, mas maioria considera justa a decisão

Enquete da CARAS mostra opinião do público sobre valor da pensão que Zé Felipe pagará para os três filhos após divórcio de Virginia Fonseca

Zé Felipe vai pagar uma pensão mensal de R$ 60 mil, que será dividida entre os três filhos: Maria Alice (4), Maria Flor (2) e José Leonardo, de 10 meses, após a separação de Virginia Fonseca. O divórcio do ex-casal foi oficializado no início desta semana e envolve uma divisão de bens milionária, além de responsabilidades para ambos os lados.

CARAS Brasil perguntou ao público sobre o valor acordado para a pensão das crianças. Segundo 79,86% dos votos, a quantia definida para o cantor sertanejo pagar aos herdeiros é justa, correta e suficiente para manter o alto padrão que todos já levavam enquanto os pais estavam casados.

No entanto, 20,1% do público acredita que o valor da pensão está baixo demais para um artista que faz sucesso e fatura milhões. O fato é que tudo foi acordado entre as duas partes em um processo judicial que já dura quase dois meses.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o artista vai pagar R$ 20 mil para cada filho. O valor deve ser usado exclusivamente para despesas das crianças, como escola, passeios, saúde e bem-estar.

Também ficou definida a guarda compartilhada, o que garante que os três herdeiros convivam tanto com Virginia quanto com Zé Felipe e sua família. Em documento, ficou destacado que o cantor deverá avisar a ex-esposa com ao menos um dia de antecedência quando desejar estar com as crianças.

Por envolver menores de idade, nem Virginia nem sua equipe oficial comentaram detalhes do acordo. O mesmo vale para o filho de Leonardo, que também preferiu manter discrição sobre o processo.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão, o divórcio ainda envolve uma divisão de R$ 400 milhões em bens. Ainda não se sabe como o valor deverá ser repartido igualmente entre as partes, nem quando ocorrerá esse processo.