Valor da fortuna de Virginia Fonseca pode chegar a R$ 700 milhões, diz colunista

Colunista revela estimativa da defesa de Zé Felipe no pedido de investigação sobre qual é o patrimônio de Virginia Fonseca

O divórcio de Zé Felipe e Virginia Fonseca já foi assinado, mas a divisão de bens segue pendente na justiça. Isso porque os advogados do cantor entraram com um processo para pedir a investigação sobre todos os imóveis comprados por Virginia durante o casamento deles.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, do jornal Folha de S. Paulo, os representantes de Zé estimam que a fortuna de Virginia pode ser maior do que imaginam. A defesa dele quer saber quais são os bens que ela adquiriu, já que estima-se que existam mais de 20 imóveis no nome dela.

Além disso, a fortuna de Virginia era estimada em R$ 400 milhões. Porém, no processo, a defesa do ex dela estima que a fortuna da loira possa estar na casa dos R$ 700 milhões.

Com o processo na justiça, a defesa de Zé quer fazer o levantamento de todo o patrimônio do ex-casal para que aconteça a divisão dos bens. Isso porque os dois se casaram em regime de comunhão parcial de bens.

De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca?

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde de ninguém é milionária e leva uma vida de ostentação. Ela vive em uma mansão luxuosa que construiu em um condomínio fechado de Goiânia, Goiás, possui um jatinho particular sofisticado para viajar com a família e tem uma casa de férias em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Afinal, de onde vem a fortuna dela?

Virginia fez sua fortuna como influencer e empresária de sucesso. Ela é sócia de uma marca de cosméticos que fatura muito dinheiro em pouco tempo. De acordo com o Jornal O Globo, a empresa foi fundada em 2021 e teve o faturamento de R$ 10 milhões nos primeiros meses. Em 2022, a marca teve o faturamento de R$ 168.599.334,48 no ano.

Além disso, a Forbes informou que Fonseca ganhou R$ 17 milhões em apenas 3 meses com o lançamento de uma linha de perfume. Em 2023, Virginia contou que embolsou R$ 60 milhões fazendo apenas 3 lives nas redes sociais.

O restante da fortuna dela vem de outras fontes de renda. Ela é sócia da agência de marketing Talismã Digital com a família do marido e também de uma empresa de procedimentos estéticos. A influencer também é funcionária do SBT, no qual apresenta o programa Sabadou com Virginia e seu salário é estimado em R$ 60 mil somados com os ganhos de participação em merchandising.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.