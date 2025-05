Três vezes? Relembre as participações de Gretchen em realities

Pela terceira vez, Gretchen deixa reality show da Record TV; cantora já tinha deixado dois outros programas da emissora; relembre

A cantora Gretchen participou pela terceira vez de um reality show da Record TV. Na madrugada desta sexta-feira, 23, a artista deixou o Power Couple 7 com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, mas essa não foi a primeira vez que ela deixou a competição de casais.

Em 2016, quando era casada com Carlos Marques, a Rainha do Rebolado integrou a primeira edição do programa e protagonizou uma briga generalizada na casa. Após a confusão, ela e o esposo da época foram eliminados.

Após quase 10 anos da experiência, Gretchen retornou ao Power Couple com o amado atual e ameaçou desistir desde a segunda DR. Com a eliminação Francine e Júnior, na quarta DR, a cantora resolveu acabar sua participação sem causar alarde na casa.

Gretchen desistiu de A Fazenda

Para quem não lembra, Gretchen participou de A Fazenda 5, edição vencida por Viviane Araújo. Após 39 dias de confinamento, a Rainha do Rebolado tocou o sino. Recentemente, ao conversar com Blogueirinha, ela contou o motivo de ter deixado o reality show em 2012.

“Chegou no meio de A Fazenda, a gente recebia um presente de fora. Veio uma caixa com a bandeira dos Estados Unidos e eu falei: ‘pronto, aconteceu algo com meu filho. Tenho que sair daqui de qualquer jeito'”, lembrou ela.

Na verdade, Gretchen entendeu o recado errado. O mimo era para avisar que estava tudo bem, contudo, ela se desesperou e resolveu largar a competição.

“Foi um presente de fora [que despertou esse gatilho para sair]. Só que aí eu realmente vi que as coisas não estavam bem depois que eu sai”, contou. “Eles [os filhos] gastaram todo o dinheiro que eu tinha deixado.”

Por ter desistido da Fazenda, Gretchen perdeu o cachê, porém, alegou que a experiência foi positiva. "Acho que tudo que tinha que acontecer, acontecer. Filho é filho”, declarou.

Relembre as participações de Gretchen nos realities da Record: