'Três anos de reconstrução', diz Lore Improta ao mostrar corpo atual após nascimento da filha

Após três anos do nascimento de Liz, sua filha com Léo Santana, Lore Improta mostra antes e depois de seu corpo; veja como ela ficou e está

A dançarina Lore Improta mostrou como está seu corpo após três anos do nascimento de sua filha, Liz, do casamento com o cantor Léo Santana. Em seus stories na rede social, ela compartilhou seu antes e depois e revelou se fez alguma cirurgia plástica.

A loira então contou que já havia feito duas reduções de mamas, uma inclusive na adolescência, por ter seios grandes. Contudo, após a chegada da herdeira, a influenciadora não fez nenhuma operação por querer ter outros filhos e amamentar.

Apesar de sempre treinar, Lore Improta contou que esperou mais de um mês para voltar para a academia e que fazia treinos mais leves por amamentar Liz. Ao ficar grávida, a artista pensou que nunca teria seu corpo de antes novamente, por ter visto muitas mudanças.

"Fiquei com muita celulite, perdi toda a minha massa muscular, fiquei com flacidez, tive diástase, meu peito enorme, depois caiu, um caos mesmo", disse como ficou e depois recuperou aos poucos ao retomar os exercícios.

"Eu sempre fui muito focada, isso me ajuda, eu treinava todos os dias, não era de seguir uma alimentação restrita, comia normal o que queria comer, mas ia para academia todos os dias ", explicou e falou que teve acompanhamento de profissionais, mas sem fazer cirurgias ou dietas restritas.

Atualmente, Lore Improta revelou que continua com seus treinos e alguns tratamentos estético para flacidez. Além de ter acompanhamento médico com um endocrinologista.

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho . Recentemente, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem",iniciou seu pronunciamento e falou mais.